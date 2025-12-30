Khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực đầu tư phát triển nông thôn

Trải qua 37 năm xây dựng và phát triển, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn kiên định với sứ mệnh “tam nông”, lấy việc đầu tư vốn tín dụng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn làm nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Nhờ nguồn vốn này, nhiều hộ dân, HTX, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo việc làm tại chỗ cho người lao động, góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo và XDNTM của địa phương.

Nhiều hộ dân ở xã Đồng Lương được vay vốn tín dụng phát triển kinh tế hiệu quả.

Đến cuối tháng 12/2025, hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh là một trong những ngân hàng thương mại có quy mô lớn nhất, với mạng lưới phủ khắp xuống tận các thôn, bản, khu dân cư bao gồm: 3 chi nhánh loại I, 31 chi nhánh loại II, 36 phòng giao dịch, 2 điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng, 82 máy ATM/CDM và 397 máy POS, đang phục vụ hơn 1,2 triệu khách hàng. Mục tiêu hàng đầu của các ngân hàng là đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, kịp thời, chi phí hợp lý, giúp người dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, các chi nhánh Agribank đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn quy trình xét duyệt hồ sơ, cử cán bộ tín dụng xuống cơ sở hướng dẫn bà con hoàn thiện thủ tục vay vốn. Mở rộng mạng lưới phòng giao dịch đến hầu hết các xã; tăng cường ứng dụng ngân hàng số và các dịch vụ lưu động, giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Đến cuối tháng 12/2025, tổng nguồn vốn huy động của các chi nhánh Agribank trên địa bàn đạt 59.700 tỷ đồng, tăng 7.474 tỷ đồng, tốc độ tăng 12%, chiếm 31% thị phần. Tổng dư nợ cho vay 74.300 tỷ đồng, tăng 8.079 tỷ đồng, tốc độ tăng 12%, chiếm 29% thị phần. Doanh thu dịch vụ ngân hàng đạt 403 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2024. Nguồn vốn tín dụng từ Agribank đã góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn. Nhiều hộ dân mạnh dạn mở rộng diện tích nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, trồng cây ăn quả, phát triển đàn trâu, bò, đầu tư trồng cây dược liệu quý, xây dựng các mô hình trang trại, nuôi trồng thủy sản... Nhiều HTX có điều kiện đầu tư máy móc, thiết bị chế biến nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm. Nhờ đó, thu nhập người dân được nâng cao rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm, đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng được cải thiện. Ngoài ra, hiệu quả lớn nhất từ nguồn vốn Agribank chính là giúp bà con thay đổi tư duy, mạnh dạn áp dụng mô hình mới, tạo sinh kế bền vững, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện của tỉnh.

Cùng với hoạt động kinh doanh, công tác an sinh xã hội cũng được các ngân hàng quan tâm. Trong năm, các chi nhánh Agribank đã tài trợ hơn 40 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện và an sinh xã hội với các hoạt động nổi bật, như: tài trợ xây dựng 2 cơ sở giáo dục phổ thông 14 tỷ đồng; tài trợ chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát 15 tỷ đồng và thực hiện các chương trình từ thiện và an sinh xã hội khác với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh và những đóng góp tích cực của các chi nhánh Agribank đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương đã được các cấp đánh giá, ghi nhận và biểu dương với nhiều thành tích cao quý: nhiều năm liên tục 3 chi nhánh thuộc top dẫn đầu trong phong trào thi đua của khu vực và toàn hệ thống Agribank; nhiều năm liền được Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua...

Năm 2026 các chi nhánh Agribank trên địa bàn nỗ lực phấn đấu, tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Định hướng phát triển theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững; đẩy mạnh huy động vốn, tập trung mở rộng tín dụng có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất chủ lực, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng nguồn nhân lực. Với tinh thần đổi mới và trách nhiệm, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh cam kết tiếp tục là điểm tựa tài chính tin cậy, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.

Bài và ảnh: Đức Thanh