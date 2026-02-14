Thị trường thực phẩm chế biến sẵn tết 2026: Tiện lợi nhưng không đánh đổi chất lượng

Tết Nguyên đán 2026 tiếp tục ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong thói quen tiêu dùng khi thực phẩm chế biến sẵn ngày càng xuất hiện nhiều trong gian bếp của các gia đình. Thay vì lựa chọn theo tiêu chí “nhanh - gọn - rẻ” như trước đây, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, quy trình chế biến an toàn và giữ được hương vị truyền thống.

Sản phẩm thịt lợn muối của cơ sở An Tâm được chế biến, đóng gói phục vụ thị trường tết.

Tại nhiều siêu thị và cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn tỉnh những ngày cận tết, quầy thực phẩm chế biến sẵn luôn đông khách. Giò lụa, chả quế, nem rán cấp đông, gà ủ muối, thịt chưng, cá kho đóng hộp, bánh chưng hút chân không... trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình trẻ và người làm văn phòng. Xu hướng kết hợp món ăn tự nấu với món chế biến sẵn giúp giảm áp lực bếp núc nhưng vẫn đảm bảo mâm cỗ tết đầy đủ, đẹp mắt.

Ở phân khúc doanh nghiệp, Công ty CP Chế biến thực phẩm Family - Chi nhánh Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ổn định nhờ chiến lược đa dạng hóa sản phẩm theo hướng tiện lợi nhưng vẫn giữ hương vị truyền thống. Ngoài các sản phẩm quen thuộc như giò lụa, chả quế và nem rán cấp đông, doanh nghiệp còn mở rộng các dòng thực phẩm sơ chế sẵn như chả ram tôm, thịt kho đóng khay, gà ủ muối và các món ăn gia đình tiện dụng. Ngay từ quý IV/2025, doanh nghiệp đã chủ động ký hợp đồng nguyên liệu dài hạn, đầu tư hệ thống cấp đông nhanh và dây chuyền đóng gói bảo quản nhằm kéo dài thời gian sử dụng mà vẫn giữ chất lượng cảm quan. Bên cạnh việc tăng sản lượng, doanh nghiệp chú trọng cải tiến bao bì nhỏ gọn, phù hợp với gia đình trẻ và người độc thân, đồng thời mở rộng kênh phân phối qua siêu thị, cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử. Đại diện chi nhánh cho biết, xu hướng tiêu dùng hiện nay chuyển từ “ăn cho tiện” sang “ăn tiện nhưng phải an toàn và ngon”, vì vậy doanh nghiệp đặc biệt chú trọng truy xuất nguồn gốc và thông tin dinh dưỡng minh bạch trên bao bì. Nhờ đó, sản lượng phục vụ tết năm nay tăng khoảng 15 - 20% so với cùng kỳ, trong đó nhóm sản phẩm cấp đông và đóng gói khẩu phần nhỏ tăng trưởng mạnh.

Song song với doanh nghiệp quy mô lớn, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ cũng nhanh chóng thích nghi với thị trường mới. Tại xã Sao Vàng, cơ sở sản xuất thịt lợn muối An Tâm những ngày giáp tết hoạt động gần như xuyên ngày để kịp đơn hàng tăng cao. Sản phẩm chủ lực của cơ sở gồm thịt lợn muối, thịt xông khói, ba chỉ hun khói và các món thịt tẩm ướp sẵn đóng gói hút chân không. Phần lớn đơn hàng đến từ kênh online, đặc biệt là facebook cá nhân và các hội nhóm thực phẩm sạch địa phương. Khách hàng thường đặt theo combo tiện lợi gồm thịt muối, giò chả và nem rán cấp đông để dùng dần trong dịp tết.

Anh Lê Văn Tòng, chủ cơ sở cho biết, người tiêu dùng hiện nay rất chú trọng quy trình sản xuất nên cơ sở đã công khai video chế biến, lựa chọn thịt tươi trong ngày và hạn chế phụ gia để đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, việc đầu tư máy hút chân không và hệ thống cấp đông giúp sản phẩm bảo quản lâu hơn mà vẫn giữ được hương vị. “Khách hàng giờ rất kỹ, họ hỏi từ nguồn thịt, cách ướp đến thời gian bảo quản. Muốn bán lâu dài thì phải làm thật, nói thật và đảm bảo vệ sinh", anh Tòng chia sẻ. Nhờ tận dụng mạng xã hội, cơ sở đã mở rộng thị trường ra nhiều tỉnh, phản ánh xu hướng số hóa mạnh mẽ của các cơ sở sản xuất gia đình hiện nay.

Không chỉ riêng An Tâm, nhiều cơ sở sản xuất giò chả, nem chua, đồ đông lạnh tại địa phương cũng tận dụng facebook, zalo để quảng bá sản phẩm, livestream bán hàng và nhận đặt combo mâm cỗ chế biến sẵn. Hình thức bán hàng trực tuyến giúp giảm chi phí trung gian, tăng khả năng tiếp cận khách hàng nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về minh bạch thông tin sản phẩm và đảm bảo chất lượng để duy trì uy tín lâu dài.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thị trường cũng đặt ra thách thức về kiểm soát chất lượng, đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ trên mạng xã hội. Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn, nhất là các sản phẩm bán qua kênh online. Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, nhãn mác hàng hóa và quy trình bảo quản sản phẩm đông lạnh, hút chân không. Bên cạnh nhiều cơ sở tuân thủ tốt quy định, vẫn còn trường hợp kinh doanh nhỏ lẻ chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý hoặc chưa đảm bảo điều kiện bảo quản. Vì vậy, lực lượng chức năng vừa xử lý vi phạm, vừa tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo nhận định của các doanh nghiệp và nhà bán lẻ, thị trường thực phẩm chế biến sẵn dịp tết 2026 dự kiến tăng trưởng khoảng 10 – 15% so với năm trước. Các sản phẩm cấp đông, ít chất bảo quản, đóng gói nhỏ gọn và có nguồn gốc rõ ràng tiếp tục dẫn dắt xu hướng tiêu dùng. Đồng thời, bao bì thân thiện môi trường và thông tin dinh dưỡng minh bạch cũng trở thành tiêu chí mới được nhiều khách hàng quan tâm.

Thực phẩm chế biến sẵn đang dần trở thành một phần quen thuộc của mùa tết hiện đại, giúp giảm áp lực bếp núc mà vẫn giữ trọn hương vị truyền thống. Khi yếu tố tiện lợi đi cùng chất lượng và sự kiểm soát chặt chẽ từ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đến cơ quan quản lý, thị trường thực phẩm chế biến sẵn đang phát triển theo hướng bền vững - tiện lợi nhưng không đánh đổi giá trị cốt lõi là chất lượng và niềm tin.

Bài và ảnh: Chi Phạm