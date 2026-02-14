Đẩy mạnh kiểm soát thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng dịp tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán là thời điểm thị trường hàng hóa sôi động nhất trong năm khi nhu cầu mua sắm, tích trữ và biếu tặng tăng cao. Sức mua tăng mạnh thúc đẩy lưu thông hàng hóa nhưng cũng làm gia tăng nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng kém chất lượng. Nếu không kiểm soát kịp thời, thị trường rất dễ bị lợi dụng để trục lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Đội Quản lý thị trường số 10 kiểm tra, rà soát nguồn gốc hàng hóa tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Nga Sơn, nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng dịp tết.

Thực tế cho thấy, dịp cuối năm thường xuất hiện tình trạng trà trộn hàng nhái thương hiệu, hàng cận hạn sử dụng hoặc không bảo đảm chất lượng ở các nhóm thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, mỹ phẩm và quà biếu tết. Lợi dụng tâm lý mua sắm số lượng lớn và nhu cầu tăng cao, một số cơ sở kinh doanh sẵn sàng nhập hàng trôi nổi để tối đa hóa lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà còn tạo môi trường cạnh tranh thiếu lành mạnh đối với doanh nghiệp làm ăn chân chính. Tại Thanh Hóa, công tác kiểm soát thị trường được triển khai theo hướng chủ động, bám sát diễn biến cung - cầu và nhận diện sớm các nguy cơ vi phạm. Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tăng cường nắm địa bàn, kiểm tra theo chuyên đề và tập trung vào các nhóm hàng có rủi ro cao trong dịp tết.

Kết quả trong năm 2025 cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng. Toàn tỉnh đã kiểm tra 764 vụ việc, xử lý 637 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 6,1 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tiêu hủy và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 3,2 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm bị tịch thu 537,2 triệu đồng. Những con số này phản ánh thực tế vi phạm trên thị trường vẫn còn diễn biến phức tạp, đồng thời cho thấy nỗ lực kiểm soát không ngừng của lực lượng QLTT.

Qua kiểm tra, hàng hóa vi phạm khá đa dạng về chủng loại, từ hàng tiêu dùng thiết yếu đến thời trang, phụ kiện gắn nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Đơn cử, Đội QLTT số 1 đã phát hiện hơn 3.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh, gồm giày dép, quần áo và phụ kiện thời trang. Nếu lưu thông trên thị trường, những sản phẩm này dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và làm suy giảm uy tín thương hiệu.

Thực tế tại một số chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh cho thấy, vào thời điểm cuối năm, lượng bánh kẹo, đồ uống nhập về tăng nhanh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện một số lô hàng thiếu thông tin về nhà nhập khẩu, không thể hiện đầy đủ nhãn phụ tiếng Việt theo quy định. Chủ cơ sở cho biết nhập hàng qua trung gian với giá thấp hơn thị trường từ 20 - 30%. Điều này cho thấy nếu không kiểm soát chặt, hàng hóa giá rẻ nhưng tiềm ẩn rủi ro rất dễ len lỏi vào thị trường tết.

Không chỉ tại điểm bán lẻ, kiểm tra trên các tuyến vận chuyển và điểm tập kết hàng hóa cũng được siết chặt. Dịp cuối năm, lưu lượng hàng hóa tăng cao là điều kiện để một số đối tượng lợi dụng vận chuyển hàng vi phạm vào nội địa. Lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển rượu, đồ uống và hàng tiêu dùng không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu. Việc phát hiện từ khâu lưu thông giúp ngăn chặn hàng vi phạm xâm nhập sâu vào hệ thống phân phối. Một vi phạm phổ biến khác là hàng hóa ghi nhãn bằng tiếng nước ngoài nhưng thiếu nhãn phụ tiếng Việt hoặc thể hiện không đầy đủ nội dung bắt buộc. Đây là hành vi ảnh hưởng trực tiếp đến quyền được biết thông tin sản phẩm của người tiêu dùng, tiềm ẩn rủi ro về chất lượng và an toàn.

Trước áp lực thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, Chi cục QLTT Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường từ ngày 1/1 đến 15/3/2026. Đây là giai đoạn nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Theo đó, lực lượng QLTT tập trung kiểm tra các nhóm hàng phục vụ trực tiếp tết như lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu. Địa bàn trọng điểm gồm chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, kho hàng, điểm tập kết lớn và các tuyến giao thông huyết mạch. Các đội QLTT được yêu cầu bám sát địa bàn, tăng cường quản lý theo khu vực phụ trách, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ khâu lưu thông.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh yêu cầu phối hợp giữa lực lượng QLTT với công an, hải quan, chính quyền địa phương trong trao đổi thông tin, kiểm tra đột xuất và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Mục tiêu đặt ra không chỉ là xử lý vi phạm mà còn phòng ngừa từ sớm, góp phần giữ ổn định thị trường và tâm lý tiêu dùng trong Nhân dân dịp tết.

Ông Đinh Khánh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Thanh Hóa, cho biết: Quan điểm xuyên suốt của lực lượng là kiểm soát thị trường từ sớm, từ xa, không để vi phạm bùng phát vào sát tết. Việc kiểm tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào nhóm hàng rủi ro cao và địa bàn phức tạp. “Mục tiêu lớn nhất là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính và giữ môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định”.

Bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng, nhiều doanh nghiệp phân phối, bán lẻ trên địa bàn tỉnh cũng chủ động siết chặt kiểm soát nguồn hàng, ưu tiên hợp tác với nhà cung cấp uy tín, bảo đảm hóa đơn, chứng từ và điều kiện bảo quản. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến xuất xứ, nhãn mác, góp phần tạo sức ép để thị trường vận hành minh bạch hơn.

Kiểm soát thị trường dịp tết không chỉ là câu chuyện xử lý vi phạm mà còn là giải pháp giữ niềm tin tiêu dùng và ổn định kinh tế địa phương. Khi các biện pháp phòng ngừa - kiểm tra - xử lý được triển khai đồng bộ và quyết liệt, thị trường hàng hóa tết trên địa bàn tỉnh sẽ được giữ ổn định, quyền lợi người tiêu dùng được bảo đảm và hoạt động thương mại phát triển lành mạnh, bền vững.

