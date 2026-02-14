Hội chợ Mùa Xuân là “tiếng trống khai hội” báo hiệu sự khởi đầu thuận lợi

Thủ tướng Chính phủ đánh giá Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã trở thành “tiếng trống khai hội” giòn giã, báo hiệu sự khởi đầu thuận lợi, một vận hội mới của đất nước bằng kết quả ấn tượng.

Tối ngày 13/2, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã chính thức bế mạc.

Sau 12 ngày diễn ra sôi động, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã chính thức khép lại, ghi nhận nhiều kết quả tích cực cả về quy mô tham gia, lượng khách tham quan lẫn hiệu quả giao thương.

Với hơn 3.000 gian hàng cùng hàng chục ngàn sản phẩm, hàng hóa tinh hoa đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, Hội chợ đã “kiến tạo” một không gian văn hóa nghệ thuật đầy bản sắc, “phác họa” trọn vẹn một lễ hội Xuân tươi vui, rộn ràng, “gói trọn” một không khí Tết ấm áp, sum vầy, “mở ra” hành trình du Xuân xuyên Việt với nhiều hoạt động trải nghiệm, văn hóa, ẩm thực phong phú, đặc sắc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân gian, truyền thống và hiện đại.

Theo tổng hợp từ Ban Tổ chức, hội chợ đã đón khoảng 500.000 lượt khách đến tham quan và mua sắm trong suốt thời gian mở cửa. Bên cạnh người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận, sự kiện còn thu hút nhiều đoàn khách quốc tế đến từ Ấn Độ, Philippines, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... tới tìm hiểu sản phẩm và cơ hội hợp tác.

Lượng khách lớn, sức mua ổn định đã tạo động lực đáng kể cho doanh nghiệp tham gia. Doanh thu tại các gian hàng dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Đáng chú ý, khoảng 75% doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong các ngày cuối tuần cao điểm. Một số địa phương như Hà Nội, Cà Mau, Lào Cai... liên tục bổ sung hàng hóa do nhu cầu vượt dự kiến.

Điểm nổi bật của kỳ hội chợ năm nay là xu hướng dịch chuyển từ hoạt động bán lẻ đơn thuần sang kết nối giao thương thực chất. Nhiều doanh nghiệp cho biết, bên cạnh doanh thu trực tiếp, họ đã tiếp cận được các hệ thống phân phối, nhà mua hàng, mở ra khả năng hợp tác sau sự kiện.

Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng-đón Xuân huy hoàng” đã vượt lên trên khuôn khổ một hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần, mà đã trở thành “tiếng trống khai hội” giòn giã, báo hiệu sự khởi đầu thuận lợi, một vận hội mới của đất nước bằng những kết quả ấn tượng.

Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc đầy trách nhiệm, tâm huyết, sáng tạo và sự tham gia hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đã góp sức làm nên thành công của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 - một “bản giao hưởng khai sắc Xuân” đầy khí thế, một “hạt giống ươm mầm thịnh vượng” mà chúng ta đã cùng nhau gieo xuống với nhiều niềm tin và hy vọng tốt lành trong những ngày đầu tiên của năm mới, trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng khẳng định Hội chợ chính là một kênh kích cầu tiêu dùng nội địa hiệu quả - một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Là nhịp cầu nối năng động giữa thương mại trong nước và quốc tế. Là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ, khát vọng “vươn tầm” và độ “phủ sóng” của hàng hóa, thương hiệu Việt trên bản đồ thương mại toàn cầu với những ấn tượng sâu sắc, phản hồi tích cực, sự đánh giá cao và nhiều cơ hội xuất khẩu mới đến từ các đối tác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, Hội chợ một lần nữa khẳng định sức sống mãnh liệt của tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.” Thành công của Hội chợ đã khẳng định sự tin tưởng đón nhận, sự tự hào và ưu tiên tuyệt đối của người tiêu dùng trong nước, cũng như quốc tế đối với những sản phẩm quốc gia có chất lượng vượt trội, mẫu mã hiện đại và hàm lượng trí tuệ cao.

Hội chợ không chỉ là không gian gặp gỡ giữa nhu cầu người tiêu dùng với sản phẩm, hàng hóa, mà còn là nơi gặp gỡ, gắn kết nhân dân bằng sợi dây “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” bền chặt; “điểm hẹn” giao lưu văn hóa lý tưởng - nơi níu giữ từng bước chân du Xuân, những nụ cười hân hoan, rạng rỡ và niềm hi vọng về một năm mới khởi sắc, thịnh vượng của du khách tham quan, mua sắm.

Hội chợ mùa Xuân đã khẳng định thương hiệu riêng với những giá trị đặc sắc: Là nơi hội tụ “tinh hoa” hàng hóa, sản vật vùng miền Việt Nam “đẳng cấp về chất lượng-hiện đại trong mẫu mã-đậm đà trong bản sắc văn hóa;” là nhịp cầu giao thoa văn hóa truyền thống với tư duy kinh tế hiện đại; là không gian chiến lược gắn kết trực tiếp doanh nghiệp với người tiêu dùng, giữa đối tác trong nước và nước ngoài, tạo lập hệ sinh thái giao thương bền vững, xanh, hiện đại.

Hội chợ đã khẳng định tâm thế tự tin của Việt Nam trong việc tiến tới tổ chức các Hội chợ thương mại mang tầm khu vực và quốc tế. Sự hiện diện của các đoàn doanh nghiệp quốc tế tại đây cho thấy thị trường Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn, an toàn, đầy tiềm năng và triển vọng của các nhà đầu tư, sẵn sàng đón đầu những dòng vốn chất lượng cao, các xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững...

Thủ tướng cũng nhấn mạnh hội chợ là thành quả đến từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp với tinh thần “Đảng lãnh đạo-Nhà nước kiến tạo-Công tư đồng hành-Doanh nghiệp tiên phong-Đất nước phát triển-Nhân dân hạnh phúc.”

Để tiếp tục phát huy tối đa kết quả của Hội chợ và biến những “cơ hội mùa Xuân” thành thắng lợi của cả năm, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương chủ trì triển khai tổng kết, đánh giá hiệu quả của hội chợ, đúc rút bài học quý báu. Tập trung xây dựng chiến lược thực hiện sâu rộng và hiệu quả hơn nữa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; chuyển đổi căn bản tâm thế người tiêu dùng từ “ưu tiên” sang “tin yêu” và “tự hào” khi dùng hàng Việt Nam.

Các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp có cơ chế, chính sách không ngừng nâng cao chất lượng hàng hóa Việt Nam; tiếp tục quyết liệt chỉ đạo khơi thông dòng chảy hàng hóa, duy trì đà tăng trưởng của sức mua nội địa, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của địa phương và cả nước.

Khách hàng hào hứng tìm hiểu các mặt hàng được bày bán tại Hội chợ mùa Xuân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị luôn tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi Số - chuyển đổi Xanh; lấy văn hóa kinh doanh là nền tảng, đạo đức doanh nhân là kim chỉ nam, giá trị nhân văn là cốt lõi; kiên quyết tuyên chiến với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; chinh phục thế giới bằng sản phẩm có chất lượng vượt trội, tiêu chuẩn quốc tế, khả năng cạnh tranh cao và mang đậm bản sắc trí tuệ Việt Nam.

Đối với các bạn bè, đối tác quốc tế, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và cam kết kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, bình đẳng và minh bạch nhất có thể. Tôi đề nghị các bạn tiếp tục là người bạn đồng hành, là đối tác tin cậy, là cầu nối chiến lược đưa dòng vốn chất lượng cao, công nghệ lõi và quản trị xanh đến Việt Nam; cùng nhau mở rộng không gian hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng chung trên thế giới và khu vực.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/hoi-cho-mua-xuan-la-tieng-trong-khai-hoi-bao-hieu-su-khoi-dau-thuan-loi-post1094114.vnp