Đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, thông suốt dịp tết

Thời điểm gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu giao dịch, thanh toán của các đơn vị, doanh nghiệp và người dân đều tăng cao. Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp để bảo đảm hoạt động tài chính diễn ra ổn định, an toàn, phục vụ nhu cầu của người dân.

Người dân đến giao dịch tại Vietcombank Bắc Thanh Hóa.

Bà Phạm Anh Vân, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Ngoại Thương - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Vietcombank Bắc Thanh Hóa), cho biết: “Trong giai đoạn cao điểm từ nay đến ngày 23/2/2026, ngân hàng áp dụng khung giờ giao dịch cụ thể đối với từng loại hình chuyển tiền và thu nộp ngân sách Nhà nước. Các giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng trên 500 triệu đồng sẽ chốt lệnh lúc 18 giờ 30; chuyển ngoại tệ chốt lúc 15 giờ 00. Trong kỳ nghỉ, hệ thống tạm dừng xử lý giao dịch tại quầy. Tuy nhiên, các giao dịch chuyển tiền nội bộ và dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 ra ngoài hệ thống thông qua nền tảng ngân hàng số VCB Digibank vẫn được duy trì liên tục. Vietcombank Bắc Thanh Hóa đã phân công cán bộ trực các máy ATM 24/7 hỗ trợ khách hàng. Đồng thời, chủ động lên kế hoạch tiếp quỹ đầy đủ.

Anh Ngô Thanh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thiện Dũng, đường Lê Lai, phường Hạc Thành, cho biết: “Cuối năm là thời điểm doanh nghiệp phải thực hiện nhiều khoản thanh toán lớn, từ tiền nguyên vật liệu, lương, thưởng cho người lao động đến quyết toán với đối tác. Việc hệ thống thanh toán liên ngân hàng hoạt động thông suốt giúp chúng tôi chủ động dòng tiền, không bị gián đoạn sản xuất, kinh doanh”.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 119 tổ chức tín dụng, bao gồm 35 chi nhánh ngân hàng thương mại, 1 chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội, 1 chi nhánh ngân hàng phát triển, 1 chi nhánh ngân hàng HTX, 1 tổ chức tài chính vi mô, 2 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô, 67 quỹ tín dụng Nhân dân, 11 công ty tài chính và gần 400 máy ATM, CDM. Ðây là hệ thống quan trọng giúp đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng tăng, đặc biệt trong những ngày cao điểm cuối năm.

Những ngày này, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro, phòng ngừa và ngăn chặn gian lận trong hoạt động thanh toán. Trọng tâm là việc tổ chức, thực hiện nghiêm túc các quy trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, cung ứng dịch vụ thanh toán theo đúng quy định pháp luật. Song song với đó, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các đơn vị chấp nhận thanh toán được ngành ngân hàng đặc biệt chú trọng. Việc tăng cường kiểm soát giúp kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi lợi dụng giao dịch thanh toán cho mục đích bất hợp pháp như rửa tiền, gian lận thương mại, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đa số các ngân hàng thương mại sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 từ ngày 16/2 đến hết 22/2. Hiện tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, lưu lượng giao dịch tài chính trên hệ thống trong thời điểm gần tết đều tăng gấp 3 - 4 lần so với các tháng khác trong năm. Các đơn vị đã chủ động bảo đảm nguồn tiền, huy động 100% nhân sự làm việc tại các vị trí trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, giải quyết hồ sơ nhanh chóng, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, hay khách hàng phải chờ đợi quá lâu. Đồng thời triển khai các giải pháp bảo đảm thông suốt hoạt động của hệ thống ATM và hạ tầng, kỹ thuật phục vụ giao dịch ngân hàng số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 7 cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng bảo đảm an toàn thanh khoản, kho quỹ, trụ sở giao dịch, tài sản và hoạt động ngân hàng; phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền mới, kinh doanh tiền mặt mệnh giá nhỏ, lẻ không đúng quy định của pháp luật; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong hoạt động tài chính trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dịp tết cũng là thời điểm các loại tội phạm công nghệ cao gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi. Do đó, cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm hoạt động giao dịch thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt, các ngân hàng cũng tập trung tuyên truyền, cảnh báo cho khách hàng việc bảo mật an toàn thông tin cá nhân, cảnh giác trước các hành vi lừa đảo tinh vi đối với các giao dịch không dùng tiền mặt.

Sự chủ động của các ngân hàng giúp người dân yên tâm hơn khi thực hiện giao dịch trong những ngày cao điểm cận tết. Bà Nguyễn Thị Hồng, tiểu thương kinh doanh giày dép tại chợ Tây Thành, cho biết: "Những ngày sát tết, lượng giao dịch tăng cao nên hệ thống đôi lúc xảy ra tình trạng chậm hoặc nghẽn mạng, song các ngân hàng đã kịp thời khắc phục. Máy ATM được tiếp quỹ đầy đủ, bảo đảm nhu cầu rút tiền của người dân. Ngân hàng cũng thường xuyên cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo, giúp tôi cẩn trọng hơn khi chuyển tiền và cảm thấy yên tâm hơn".

Với sự chuẩn bị chu đáo của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, hoạt động ngân hàng dịp Tết Bính Ngọ 2026 bảo đảm an toàn, thông suốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch của người dân và doanh nghiệp. Qua đó góp phần mang lại cái tết trọn vẹn cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Đức Thanh