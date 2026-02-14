Tăng cường quản lý phương tiện đường bộ hết niên hạn sử dụng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý phương tiện giao thông đường bộ đã hết niên hạn sử dụng, nhằm ngăn chặn các phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo UBND tỉnh, việc tăng cường quản lý được triển khai trên cơ sở Công văn số 419/ĐKVN-PTGTĐB ngày 06/02/2026 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về báo cáo danh sách phương tiện hết niên hạn sử dụng (gửi kèm theo văn bản chỉ đạo).

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng thông báo danh sách các phương tiện hết niên hạn sử dụng từ ngày 01/01/2026 trên địa bàn tỉnh; trong đó thống kê số lượng, biển số, nhãn hiệu các loại xe ô tô tải, ô tô chở khách đã hết niên hạn và thông tin, địa chỉ chủ sở hữu. Danh sách được gửi đến Công an tỉnh, UBND các xã, phường, Ban An toàn giao thông các xã, phường và các đơn vị liên quan để phục vụ công tác quản lý.

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và đơn vị liên quan chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Công an cấp xã tăng cường kiểm tra, tuần tra, kiểm soát; kiên quyết không để phương tiện hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Đối với UBND các xã, phường, UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền để cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là các trường học, không sử dụng phương tiện hết niên hạn, không bảo đảm quy định; đồng thời, căn cứ danh sách do Sở Xây dựng cung cấp, khẩn trương thông báo đến chủ phương tiện, doanh nghiệp để thực hiện việc giao nộp biển kiểm soát, đăng ký xe cho cơ quan có thẩm quyền và phối hợp lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

LP (Nguồn UBND tỉnh)