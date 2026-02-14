Kịp thời giải ngân nguồn vốn chính sách

Những ngày cuối năm, các điểm giao dịch xã của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đây là thời điểm quan trọng để kịp thời giải ngân nguồn vốn cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách, giúp họ chuẩn bị cho một năm mới đầy đủ và ổn định.

NHCSXH Nghi Sơn giải ngân vốn tín dụng chính sách tại điểm giao dịch tổ dân phố 3, phường Tĩnh Gia.

Từ sáng sớm, nhiều hộ vay vốn đã tập trung tại điểm giao dịch được đặt tại tổ dân phố 3, phường Tĩnh Gia để làm thủ tục trả nợ, vay vốn đầu tư sản xuất và vay cho con học tập. Dù lượng giao dịch tăng cao trong những ngày giáp tết, nhưng nhờ sự chuẩn bị về nhân lực và trang thiết bị, mọi giao dịch diễn ra thông suốt, không xảy ra ùn tắc hay quá tải. Các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn có mặt đầy đủ từ đầu giờ để phối hợp triển khai công việc. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp nhịp nhàng, các hoạt động như giải ngân, thu nợ, thu lãi, nhận gửi tiết kiệm từ tổ viên và người dân... đều được thực hiện an toàn, nhanh chóng và hiệu quả, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Chị Nguyễn Thị Thúy ở tổ dân phố Đông Hải, phường Tĩnh Gia, cho biết: “Những ngày tết cận kề, nhu cầu cần tiền của người dân tăng cao. Cứ nghĩ rằng cuối năm thì khó vay lắm, nhưng các thủ tục đều được nhân viên ngân hàng hỗ trợ, hướng dẫn chu đáo, thời gian làm thủ tục nhanh chóng. Hôm nay tôi được giải ngân vốn chương trình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Vậy là qua tết con tôi đi học, không phải áp lực lo lắng vì đã có tiền cho con nộp học phí cũng như sinh hoạt hàng tháng”.

Năm nay, kỳ nghỉ tết trùng với các phiên giao dịch cố định hàng tháng. Vì vậy, NHCSXH Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng giao dịch tổ chức các phiên bù trước tết, bố trí cán bộ làm thêm giờ và hoạt động cả thứ bảy, chủ nhật. Đồng thời, ngân hàng tăng cường tuyên truyền, tư vấn để người dân tiếp cận kịp thời các nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Quảng Xương Nguyễn Duy Thủy, cho biết: “Để bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn, chúng tôi đã tập trung triển khai cho cán bộ, người lao động khẩn trương thời gian hoàn thiện hồ sơ thủ tục vay vốn, công tác giao dịch, bố trí lịch giao dịch bù tại xã. Kể cả ngày thứ 7, chủ nhật, mọi giao dịch xã diễn ra bình thường để 100% hộ nghèo, gia đình chính sách có nhu cầu vay vốn được giải ngân trước Tết Nguyên đán phục vụ sản xuất, kinh doanh”.

Từ 1/7/2025, Thanh Hóa cùng các địa phương trên cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời liên tiếp phải ứng phó với những đợt thiên tai, bão lũ. Điều này đã tác động không nhỏ đến đời sống và sinh kế của người dân. Trong bối cảnh đó, việc tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đã giữ vững vai trò trụ cột trong giảm nghèo, giải quyết việc làm tại các địa phương. Hoạt động tín dụng chính sách tại hệ thống NHCSXH trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không chỉ là duy trì hoạt động, mà còn phải bảo đảm dòng vốn được triển khai thông suốt, kịp thời, không bị gián đoạn dù ở bất cứ thời điểm nào. NHCSXH Thanh Hóa đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp tỉnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác để tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Tinh thần xuyên suốt được đặt ra là giữ vững “mạch chảy” dòng vốn ưu đãi, bảo đảm người nghèo và các đối tượng chính sách không bị gián đoạn trong tiếp cận nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước...

NHCSXH Thanh Hóa đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng CSXH trong giai đoạn mới. Cùng với đó, để bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách không bị gián đoạn khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ các công việc trước và sau sáp nhập; tổ chức lại hoạt động tín dụng CSXH phù hợp với điều kiện mới; kiện toàn Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp tỉnh sau khi sắp xếp các sở, ngành. Ngân hàng cũng đã cử cán bộ tăng cường lãnh đạo trực tiếp xuống cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo hoạt động tại các phòng giao dịch, đồng thời làm việc trực tiếp với UBND các xã, phường sau sáp nhập nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh...

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và cách làm linh hoạt, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được triển khai liên tục, không bị “đứt mạch”, mạng lưới giao dịch của NHCSXH Thanh Hóa vẫn được duy trì ổn định. Đội ngũ cán bộ tiếp tục bám sát cơ sở với tinh thần “3 cùng”: cùng bàn bạc với chính quyền và đoàn thể, cùng hướng dẫn người dân vay vốn thuận lợi, cùng theo dõi và hỗ trợ sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Đến đầu tháng 2/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn Thanh Hóa đạt hơn 16.600 tỷ đồng, phục vụ trên 243.000 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách. Việc đẩy mạnh giao dịch ngay từ đầu năm mới là tiền đề để NHCSXH Thanh Hóa phấn đấu đạt mức tăng trưởng dư nợ tín dụng 10% trong năm 2026. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, XDNTM và bảo đảm an sinh xã hội tại các địa phương.

Bài và ảnh: Khánh Phương