Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Tỉnh Thanh Hóa được vinh danh đơn vị đóng góp đặc biệt cho thành công Hội chợ Mùa Xuân

Thanh Thảo
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sau 12 ngày tổ chức, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã chính thức bế mạc vào tối 13/2. Tỉnh Thanh Hóa là một trong 64 đơn vị tổ chức, doanh nghiệp đã được vinh danh tham gia không gian trưng bày đặc biệt và có những đóng góp xuất sắc cho thành công chung của Hội chợ.

Tỉnh Thanh Hóa được vinh danh đơn vị đóng góp đặc biệt cho thành công Hội chợ Mùa Xuân

Sau 12 ngày tổ chức, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã chính thức bế mạc vào tối 13/2. Tỉnh Thanh Hóa là một trong 64 đơn vị tổ chức, doanh nghiệp đã được vinh danh tham gia không gian trưng bày đặc biệt và có những đóng góp xuất sắc cho thành công chung của Hội chợ.

Tỉnh Thanh Hóa được vinh danh đơn vị đóng góp đặc biệt cho thành công Hội chợ Mùa Xuân

64 đơn vị tiêu biểu đóng góp đặc biệt vào thành công Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Diễn ra từ ngày 2 đến 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 có quy mô 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ khoảng 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

Sau 12 ngày tổ chức, Bộ Công Thương đánh giá Hội chợ Mùa Xuân đã thành công trong việc tạo ra một không gian lễ hội Tết và Xuân rộn ràng. Sự kiện không chỉ đơn thuần là nơi mua bán mà còn là sự kết hợp phong phú giữa các hoạt động trải nghiệm sản xuất, kinh doanh với trình diễn văn hóa nghệ thuật dân gian và hiện đại.

Hội chợ đã thu hút khoảng 500.000 lượt khách đến tham quan mua sắm. Đặc biệt, sự kiện còn đón các đoàn khách quốc tế từ Ấn Độ, Philippines, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác. Ước tính có tới 75% đơn vị tham gia đạt mức tăng trưởng doanh thu vượt bậc.

Tỉnh Thanh Hóa được vinh danh đơn vị đóng góp đặc biệt cho thành công Hội chợ Mùa Xuân

Không gian trưng bày của tỉnh Thanh Hóa tại Hội chợ mùa Xuân thu hút đông đảo khách tham quan.

Tỉnh Thanh Hóa được vinh danh đơn vị đóng góp đặc biệt cho thành công Hội chợ Mùa Xuân

Tham gia Hội chợ, không gian trưng bày giới thiệu hàng hóa tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu gần 100 sản phẩm hàng hóa tiêu biểu trên các lĩnh vực nông sản, thực phẩm, sản phẩm OCOP, tiểu thủ công nghiệp làng nghề truyền thống...

Theo thống kê, gian hàng của tỉnh đã thu hút khoảng 30 nghìn lượt khách đến tham quan, mua sắm với doanh thu ước đạt gần 3,5 tỷ đồng. Trong khuôn khổ Hội chợ, các doanh nghiệp, đơn vị, HTX của tỉnh cũng đã kết nối một số đối tác, đại lý, khách hàng lớn, góp phần quảng bá thương hiệu sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của tỉnh và tạo cơ hội thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới.

Thanh Thảo

Tin liên quan:

Từ khóa:

#Sản phẩm OCOP #Mùa xuân #Thành công #Đặc biệt #tỉnh #Thanh hóa #Vinh danh #Doanh nghiệp #Không gian #đóng góp

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đưa dịch vụ bưu điện đến gần dân, sát dân

Đưa dịch vụ bưu điện đến gần dân, sát dân

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, việc tăng cường phối hợp giữa Bưu điện tỉnh Thanh Hóa với chính quyền địa phương 2 cấp đã và đang khẳng định rõ vai...
Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống

Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa đã đi qua một chặng đường nhiều dấu ấn. Phía trước, hành trình mới đang mở ra với nhiều kỳ vọng để xứ Thanh khai thông những dư địa còn tiềm ẩn, tích lũy thêm nội lực và bứt phá vững vàng trên “đường băng” của kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước!
Dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới

Dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - “Phá rào” là một con đường đặc thù của Việt Nam, bắt đầu từ những mũi đột phá âm thầm vào “hàng rào” bao cấp, tích lũy những tích cực trong thực tiễn từ tư duy, phương pháp đến hành động thực tiễn, để rồi chuyển hóa thành những chính sách chung của...
Thị trường thực phẩm chế biến sẵn tết 2026: Tiện lợi nhưng không đánh đổi chất lượng

Thị trường thực phẩm chế biến sẵn tết 2026: Tiện lợi nhưng không đánh đổi chất lượng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Tết Nguyên đán 2026 tiếp tục ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong thói quen tiêu dùng khi thực phẩm chế biến sẵn ngày càng xuất hiện nhiều trong gian bếp của các gia đình. Thay vì lựa chọn theo tiêu chí “nhanh - gọn - rẻ” như trước đây, người tiêu dùng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh