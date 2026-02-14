Tỉnh Thanh Hóa được vinh danh đơn vị đóng góp đặc biệt cho thành công Hội chợ Mùa Xuân

Sau 12 ngày tổ chức, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã chính thức bế mạc vào tối 13/2. Tỉnh Thanh Hóa là một trong 64 đơn vị tổ chức, doanh nghiệp đã được vinh danh tham gia không gian trưng bày đặc biệt và có những đóng góp xuất sắc cho thành công chung của Hội chợ.

64 đơn vị tiêu biểu đóng góp đặc biệt vào thành công Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Diễn ra từ ngày 2 đến 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 có quy mô 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ khoảng 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

Sau 12 ngày tổ chức, Bộ Công Thương đánh giá Hội chợ Mùa Xuân đã thành công trong việc tạo ra một không gian lễ hội Tết và Xuân rộn ràng. Sự kiện không chỉ đơn thuần là nơi mua bán mà còn là sự kết hợp phong phú giữa các hoạt động trải nghiệm sản xuất, kinh doanh với trình diễn văn hóa nghệ thuật dân gian và hiện đại.

Hội chợ đã thu hút khoảng 500.000 lượt khách đến tham quan mua sắm. Đặc biệt, sự kiện còn đón các đoàn khách quốc tế từ Ấn Độ, Philippines, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác. Ước tính có tới 75% đơn vị tham gia đạt mức tăng trưởng doanh thu vượt bậc.

Không gian trưng bày của tỉnh Thanh Hóa tại Hội chợ mùa Xuân thu hút đông đảo khách tham quan.

Tham gia Hội chợ, không gian trưng bày giới thiệu hàng hóa tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu gần 100 sản phẩm hàng hóa tiêu biểu trên các lĩnh vực nông sản, thực phẩm, sản phẩm OCOP, tiểu thủ công nghiệp làng nghề truyền thống...

Theo thống kê, gian hàng của tỉnh đã thu hút khoảng 30 nghìn lượt khách đến tham quan, mua sắm với doanh thu ước đạt gần 3,5 tỷ đồng. Trong khuôn khổ Hội chợ, các doanh nghiệp, đơn vị, HTX của tỉnh cũng đã kết nối một số đối tác, đại lý, khách hàng lớn, góp phần quảng bá thương hiệu sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của tỉnh và tạo cơ hội thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới.

Thanh Thảo