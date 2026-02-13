1.135 khách hàng tại các khu đô thị mới được mua điện trực tiếp từ Công ty Điện lực Thanh Hóa

Đội Quản lý Điện lực khu vực Hạc Thành - Công ty Điện lực Thanh Hóa vừa đồng loạt triển khai ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với 1.135 khách hàng tại Chung cư Tecco Bình Minh và Khu đô thị ven sông Hạc thuộc các phường Hàm Rồng và Hạc Thành. Việc tổ chức tiếp nhận khối lượng lớn khách hàng trong thời gian ngắn, ngay trước cao điểm Tết Nguyên đán thể hiện sự chủ động của ngành Điện trong việc bảo đảm quyền lợi của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý điện năng tại các khu đô thị mới.

Đội Quản lý Điện lực khu vực Hạc Thành thay thế, lắp đặt công tơ điện tử có chức năng đo xa cho 1.135 khách hàng sau tiếp nhận.

Theo đó, ngày 08/02/2026, Đội Quản lý Điện lực khu vực Hạc Thành đã hoàn thành việc tiếp nhận bán lẻ 485 khách hàng tại Chung cư Tecco Bình Minh; ngày 12/02/2026, đơn vị tiếp tục tổ chức tiếp nhận bán lẻ 650 khách hàng tại Khu đô thị ven sông Hạc. Tổng số khách hàng được tiếp nhận trong đợt này là 1.135 khách hàng. Với khối lượng khách hàng lớn, thời gian triển khai gấp, ngay những ngày cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đội đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện treo tháo công tơ, đồng thời hoàn thiện hồ sơ khách hàng theo đúng quy định và được cập nhật đầy đủ, đảm bảo dữ liệu chính xác phục vụ công tác quản lý vận hành và kinh doanh điện năng.

Nhân viên Đội Quản lý Điện lực khu vực Hạc Thành chuẩn bị vật tư, thiết bị lắp đặt cho khách hàng sau tiếp nhận bán lẻ.

Việc ngành điện trực tiếp ký hợp đồng và quản lý bán lẻ tại các khu đô thị mới giúp khách hàng được hưởng đầy đủ chính sách giá điện theo quy định của Nhà nước, tiếp cận các dịch vụ điện trực tuyến và hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức quản lý kỹ thuật, kiểm tra an toàn, xử lý sự cố và đầu tư cải tạo khi cần thiết, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tại các khu đô thị ngày càng tăng, yêu cầu về chất lượng dịch vụ ngày càng cao, việc chủ động tiếp nhận, quản lý tập trung hệ thống điện không chỉ bảo đảm quyền lợi khách hàng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản trị lưới điện, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của ngành Điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Lương