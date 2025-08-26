Khẩn trương xử lý sự cố sạt lở đồi Phòng Không

Mưa lớn do bão số 5 đã khiến đồi Phòng Không trên địa bàn xã Linh Sơn bị sạt lở, uy hiếp trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố sạt lở đồi Phòng Không, xã Linh Sơn.

Chiều 26/8, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố sạt lở tại đồi Phòng Không, thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn.

Theo ghi nhận, vết sạt trượt trên đồi Phòng Không đã áp sát nhà dân.

Theo báo của xã Linh Sơn, do mưa lớn kéo dài, vào khoảng 22 giờ đêm 25/8, khu vực đồi Phòng Không xuất hiện vết nứt rộng 0,4m, kèm theo sạt trượt với chiều dài khoảng 250m. Tình trạng sạt lở đã khiến một lượng đất đá đổ xuống nhà dân. Nguy cơ đất đá tiếp tục sạt lở vùi lấp xuống các hộ gia đình sinh sống ngay dưới chân đồi là rất cao.

Ngay trong đêm 25/8, xã Linh Sơn đã tổ chức lực lượng di dời khẩn cấp 16 hộ dân với 54 nhân khẩu sinh sống ở khu vực chân đồi đến nơi an toàn. Đồng thời phong tỏa khu vực, nghiêm cấm không cho người dân quay lại khu vực nguy hiểm.

Xã Linh Sơn đã tổ chức phong tỏa khu vực nguy hiểm.

Theo ghi nhận tại thời điểm chiều nay (26/8), vết sạt, trượt khu vực đồi Phòng Không đã áp sát nhà ở của các hộ dân. Công tác thống kê thiệt hại và đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ gia đình vẫn đang được chính quyền tiếp tục tiến hành.

Được biết, đây là khu dân cư hình thành ven trục chính giao thông, từ trước khi hình thành thị trấn Lang Chánh (cũ) được thành lập. Trong khi đó, trên đồi Phòng Không chủ yếu là đất rừng sản xuất, được người dân trồng các loại cây giá trị kinh tế không cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thăm hỏi tình hình đời sống người dân khu vực bị ảnh hưởng.

Trực tiếp kiểm tra khu vực sạt lở, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã thăm hỏi tình hình đời sống, động viên người dân chấp hành theo quy định, hướng dẫn của chính quyền địa phương, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng.

Đồng chí đánh giá cao tinh thần chủ động trong ứng phó với tình huống thiên tai của xã Linh Sơn. Đồng thời đề nghị, xã không được chủ quan, lơ là, tiếp tục theo dõi sát diễn biến vết sạt, trượt. Tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các biện pháp phòng tránh thiên tai. Tuyệt đối không để người dân thuộc diện di dời quay lại nhà ở khi chưa đảm bảo an toàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao xã Linh Sơn chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan khẩn trương thực hiện các bước trình tự, thủ tục công bố tình huống khẩn cấp thiên tai trên đồi Phòng Không. Các sở, ngành có liên quan chủ động tham mưu cho tỉnh biện pháp xử lý, nhanh chóng ổn định cuộc sống Nhân dân.

Trong đó ưu tiên xem xét biện pháp xử lý giật cấp, cắt cơ, tạo mái taluy, rãnh thoát nước khu vực sạt, trượt. Thông qua đó vừa đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí đầu tư, vừa có thể tận dụng vật liệu san lấp cho các dự án quanh khu vực và nhanh chóng ổn định cuộc sống của các hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Đỗ Đức