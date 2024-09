Xử lý sạt lở bờ hữu sông Chu

Những ngày qua, huyện Thọ Xuân đã khẩn trương xử lý chống sạt lở bờ hữu sông Chu tại thị trấn Lam Sơn và sụt lún mái đê tại xã Thọ Lập.

Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân Hoàng Văn Đồng kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở bờ hữu sông Chu tại thị trấn Lam Sơn.

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Thọ Xuân có mưa to đến rất to. Do vậy, đoạn bãi sông tương ứng với K2+600-K2+800 đê hữu sông Chu, gần khu dân cư khu phố 3 thị trấn Lam Sơn và cách chân đê 500m xuất hiện nhiều vết nứt dài từ 5-15m, rộng từ 3-7cm chạy dọc theo bãi. Sát mép bãi có nhiều cung sạt dài từ 10-20m đã sạt lở đứng thành xuống sông lấn sâu vào trong bãi từ 2-5m, áp sát vào nhà dân, chiều sâu từ mặt bãi xuống đến đáy sông 10m.

Tại đoạn đê Trung ương qua xã Thọ Lập xuất hiện hiện tượng bị sụt lún mái đê.

Kiểm tra thực tế tại các điểm nêu trên, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân Hoàng Văn Đồng đề nghị các cụm phòng chống thiên tai và các địa phương liên quan tổ chức cắm mốc, căng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm trong khu vực đang có diễn biến sạt lở và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nghiêm cấm người dân không canh tác, chăn thả gia súc và lại gần khu vực sạt lở. Tổ chức kiểm tra, rà soát các hộ dân đang sinh sống gần khu vực sạt lở, có nguy cơ mất an toàn và theo dõi diễn biến mưa lũ để sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời khi có tình huống xấu xảy ra. Huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, gia cố lại hệ thống cọc, phủ bạt che chắn không để tạo rãnh xói tại khu vực trên.

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ 24/24h diễn biến sạt lở và báo cáo kịp thời về UBND huyện Thọ Xuân khi có tình huống xấu xảy ra.

Về lâu dài, UBND huyện báo cáo và trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư xử lý cấp bách tuyến kè bãi sông Chu đoạn qua khu phố 3, thị trấn Lam Sơn và xử lý sụt lún mái đê tại xã Thọ Lập đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đỗ Duy Nhã (CTV)