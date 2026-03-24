Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 4887/UBND-CNXDKH ngày 23/3/2026 chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính, Công Thương và Công an tỉnh nghiêm túc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và hoàn thành đúng thời hạn. Đồng thời, định kỳ báo cáo kết quả về Sở Khoa học và Công nghệ để cập nhật trên hệ thống giám sát, theo dõi việc thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị theo quy định.

Trong số các nhiệm vụ trọng tâm, đáng chú ý là việc xây dựng chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số; hoàn thiện đề án chỉnh lý, lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước; thành lập Tiểu ban chỉ đạo an ninh mạng cấp tỉnh; rà soát, hoàn thiện các quy định về bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và dữ liệu.

Bên cạnh đó, các đơn vị được giao nhiệm vụ bố trí ngân sách cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kiện toàn nhân lực, hạ tầng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, nâng cấp các hệ thống thông tin, phần mềm, ứng dụng nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, tỉnh cũng yêu cầu lựa chọn tối thiểu 3 bài toán lớn gắn với thực tiễn địa phương để đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ; thành lập hoặc kiện toàn đầu mối điều phối đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; tăng cường kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ. Đồng thời, tổ chức đánh giá trình độ công nghệ của các doanh nghiệp, cụm ngành chủ lực, xây dựng kế hoạch nâng cấp dây chuyền, nâng cao năng suất, chất lượng.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả trước ngày 31/3/2026.

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trên được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

LP (Nguồn UBDN tỉnh)