Khẩn trương tổ chức sơ tán các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh tiếp tục ban hành công văn số 18/PTDS ngày 28/9/2025 yêu cầu các xã, phường khẩn trương tổ chức sơ tán các hộ dân sống trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Cơn bão số 10 được xác định là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường, có mức độ rủi ro thiên tai lớn; theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Thanh Hoá, do ảnh hưởng rìa Bắc của dải hội tụ nhiệt đới nối với tâm bão số 10 kết hợp với hoạt động của không khí lạnh yếu và hội tụ gió trên cao nên từ chiều 28/9 đến chiều ngày 30/9, khu vực tỉnh Thanh Hoá có mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực vùng núi phía Bắc, Tây Bắc từ 150 - 250mm, có nơi trên 250mm; khu vực vùng núi phía Tây, Tây Nam và đồng bằng ven biển từ 200 - 400mm, có nơi trên 500mm. Mưa to tập trung vào đêm 28 và ngày 29/9; nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét rất cao.

Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 24/CĐ-UBND ngày 27/9/2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành Công điện số 17/CĐ-PTDS ngày 28/9/2025; trong đó yêu cầu các xã, phường khẩn trương tổ chức sơ tán dân trong phạm vi 200m tính từ mép nước biển vào đất liền, hoàn thành trước 15 giờ ngày 28/9/2025 và sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm, xung yếu, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, hoàn thành trước 17 giờ ngày 28/9/2025.

Tuy nhiên, theo thống kê, báo cáo của Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh, tính đến 20h00 ngày 28/9/2025, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh chưa tổ chức sơ tán các hộ dân theo phương án đã được xây dựng, phê duyệt; đặc biệt là khu vực miền núi mới chỉ có 59/75 xã tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn với 2.101 hộ/8.836 khẩu (xã Yên Thọ không có hộ dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm); còn lại 16 xã khu vực miền núi chưa triển khai tổ chức sơ tán 1 , đây là những địa phương có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi có mưa lớn.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản của Nhân dân, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục rà soát các hộ dân đang sinh sống ở khu vực nguy hiểm khẩn trương huy động tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện để tổ chức sơ tán các hộ dân đang sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đặc biệt là 16 xã miền núi (gồm: Lương Sơn, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cẩm Tân, Minh Sơn, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ, Thạch Bình, Thạch Quảng, Đồng Lương, Thượng Ninh, Mường Lát, Thạch Lập, Mường Chanh). Trường hợp nếu để xảy ra thiệt hại về người do lơ là, chủ quan, không tổ chức sơ tán hoặc tổ chức sơ tán không kịp thời thì đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Yêu cầu đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

LP