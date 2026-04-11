Khẩn trương thi công khu tái định cư bản Xa Mang

Ngay sau khi được phân bổ nguồn vốn, UBND xã Sơn Điện đã tập trung triển khai các bước quy trình thủ tục, chỉ đạo nhà thầu khẩn trương triển khai và hoàn thành Dự án khu tái định cư bản Xa Mang trước mùa mưa bão năm 2026.

Các hộ dân ở bản biên giới Xa Mang, xã Sơn Điện sinh sống ngay dưới chân núi bị nứt há, sạt trượt do ảnh hưởng của mưa bão.

Do ảnh hưởng của bão số 5 năm 2025, trên địa bàn xã Sơn Điện xuất hiện mưa lớn kéo dài, khiến mực nước trên các sông suối dâng cao, kéo theo tình trạng lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu của Nhà nước và Nhân dân. Cá biệt, tại bản Xa Mang đã có 7 ngôi nhà, 1 phòng học bị đổ sập, 3ha lúa bị lũ cuốn trôi. Ngay trong những ngày mưa bão, UBND xã đã phải khẩn cấp di dời toàn bộ số hộ dân trong bản đến nơi an toàn và dựng tạm lán trại, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm để người dân lánh nạn.

Điều đáng nói, sau những ngày mưa bão, ngọn núi phía sau bản - ngay phía trên những ngôi nhà của người dân bản Xa Mang bị nứt há, sạt trượt, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Ngay sau đó, UBND tỉnh đã kịp thời công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đây. Đồng thời bố trí ngân sách phục vụ đầu tư xây dựng khẩn cấp khu tái định cư tập trung, nhằm di dời toàn bộ 34 hộ dân với 171 nhân khẩu của bản biên giới Xa Mang đến nơi ở mới an toàn.

Đặt mục tiêu chăm lo cuộc sống Nhân dân, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết, ngay sau khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, song cấp ủy, chính quyền xã Sơn Điện đã khẩn trương thực hiện các bước quy trình thủ tục, nhanh chóng triển khai Dự án xây dựng khu tái định cư của bản Xa Mang. Đến đầu năm 2026, UBND xã đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Dự án khu tái định cư bản Xa Mang và tổ chức chuẩn bị các điều kiện để triển khai thi công.

Theo quyết định được duyệt, Dự án khu tái định cư bản Xa Mang được đầu tư xây dựng trên đồi đất ở vị trí đầu bản hiện tại, với diện tích 4,5ha. Vị trí này vừa đảm bảo an toàn, lại không cách quá xa nơi ở cũ, cũng như khu canh tác của bà con nơi đây. Tổng mức đầu tư của dự án là 19,99 tỷ đồng, từ vốn ngân sách tỉnh. Tại đây, nhà thầu sẽ tổ chức đào đắp, san nền, làm đường giao thông, thi công hệ thống điện, cấp thoát nước, phục vụ di dời khẩn cấp toàn bộ số hộ dân của bản Xa Mang đến nơi ở mới an toàn.

Theo ông Phạm Văn Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Điện, ngay sau khi dự án được phê duyệt, xã Sơn Điện đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh nguồn gốc đất và thực hiện các thủ tục về đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đồng thời tổ chức vận động Nhân dân nhanh chóng bàn giao đất để Nhà nước triển khai dự án.

Theo báo cáo của UBND xã Sơn Điện, sau kiểm kê, đo đạc, toàn bộ diện tích thực hiện dự án đều là đất trồng các loại cây luồng, nứa, vầu của người dân trong bản. Sau khi được tuyên truyền, vận động, người dân Xa Mang đều đồng tình, ủng hộ và bàn giao đất cho Nhà nước xây dựng khu tái định cư mà chưa nhận tiền hỗ trợ tài sản trên đất. Ông Hà Văn Ngoạn (SN 1969) ở bản Xa Mang cho biết: “Không những sau mưa bão năm 2025, mà từ nhiều năm trước, ngọn núi cạnh bản đã xảy ra hiện tượng nứt há, sạt trượt. Nếu tiếp tục mưa lớn, nguy cơ núi sạt, vùi lấp cả bản là rất cao. Được Nhà nước quan tâm đặc biệt, đầu tư xây dựng khu tái định cư, bà con ai cũng vui mừng, phấn khởi. Khi xã thông báo thu hồi đất, bà con ai cũng sẵn sàng bàn giao để Nhà nước lấy đất nhanh chóng làm khu tái định cư”.

Theo kế hoạch, trong tháng 4 này, UBND xã Sơn Điện sẽ tổ chức khởi công xây dựng công trình khu tái định cư bản Xa Mang. Đây sẽ là công trình đầu tiên trong số 4 khu tái định cư tập trung tại các xã đã được UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp thiên tai và giao vốn trong năm 2025 được khởi công, khẳng định sự cố gắng, nỗ lực của địa phương. Cụ thể 4 khu tái định cư tại 4 thôn, bản gồm: Na Nghịu, Na Quan (xã Yên Nhân); thôn Chiềng (xã Bát Mọt) và bản Xa Mang (xã Sơn Điện). Song, để đảm bảo mục tiêu hoàn thành công trình trước mùa mưa năm nay sẽ là điều không hề dễ dàng. Bởi giao thông từ Quốc lộ 217 vào vị trí xây dựng là đường bê tông nhỏ hẹp, lắm đèo nhiều dốc, lại cách xa bãi tập kết vật liệu xây dựng. Trong khi đó, người dân cũng phải cần thời gian để hoàn thành việc dựng nhà, di dời đến khu tái định cư ổn định cuộc sống vào trước mùa mưa bão, cũng là sức ép lên tiến độ dự án...

Ông Phạm Văn Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Điện khẳng định: Quá trình tổ chức thi công dự án, xã tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, đồng hành với nhà thầu giải quyết vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng dự án. Đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân tiến hành song song việc xây dựng nhà ở khi có mặt bằng, đảm bảo nơi ở mới an toàn trước mùa mưa bão năm 2026.

Bài và ảnh: Đồng Thành