Khẩn trương hoàn thành các dự án trường nội trú vùng biên khởi công năm 2025 trước ngày 15/8/2026

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo khẩn trương triển khai các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa, giáo dục cho đồng bào vùng cao.

Dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tam Lư, xã Tam Lư khởi công vào tháng 11/2025.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa – với vai trò chủ đầu tư – tiếp tục đôn đốc nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, phấn đấu hoàn thành các dự án trước ngày 15/8/2026.

Các sở, ngành liên quan và chính quyền các xã Tam Lư, Tam Thanh, Na Mèo, Sơn Thủy, Yên Khương, Bát Mọt được giao chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai đúng quy định, hiệu quả.

Trong năm 2025, tỉnh Thanh Hóa đã khởi công xây dựng 6 trường nội trú liên cấp tại các xã vùng biên với tổng kinh phí hơn 739 tỷ đồng. Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục khu vực biên giới, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống trường học nội trú. Việc triển khai các dự án được đặt trong yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và phấn đấu đưa công trình vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Các công trình được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng khó khăn mà còn trở thành thiết chế văn hóa – giáo dục quan trọng, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Cùng với đó, hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại sẽ tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong nhà trường và cộng đồng, từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân khu vực biên giới.

Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư đặt tại bản Làng, xã Tam Lư, được xây mới trên diện tích khoảng 6ha, quy mô 39 lớp với 1.013 học sinh, tổng vốn đầu tư 187 tỷ đồng, là dự án có quy mô và kinh phí lớn nhất. Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh ở bản Mò, xã Tam Thanh sẽ được cải tạo, nâng cấp và mở rộng, quy mô 26 lớp với 710 học sinh, kinh phí 147 tỷ đồng. Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Mèo tại bản Na Mèo, xã Na Mèo sẽ được cải tạo và mở rộng để đáp ứng 29 lớp cho 632 học sinh, vốn đầu tư 87 tỷ đồng. Tại bản Xuân Thành, xã Sơn Thủy, công trình cải tạo và mở rộng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy, quy mô 30 lớp với 750 học sinh có tổng vốn 115 tỷ đồng. Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương sẽ được cải tạo, nâng cấp, mở rộng tại Bản Bôn, xã Yên Khương, với quy mô 38 lớp, 962 học sinh. Tổng vốn đầu tư 90 tỷ đồng. Tại thôn Cạn, xã Bát Mọt sẽ cải tạo, sửa chữa, mở rộng khu Trường Tiểu học và Trường THCS Bát Mọt và xây dựng các hạng mục đồng bộ khác đáp ứng tiêu chuẩn trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS với quy mô 20 lớp, 513 học sinh. Tổng mức đầu tư 113 tỷ đồng.

