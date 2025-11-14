Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Khai trương Nhà sách FAHASA Lam Sơn

Nguyễn Đạt
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14/11, tại tầng 3, Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Thanh Hóa (phường Hạc Thành), Công ty CP phát hành sách TP Hồ Chí Minh - FAHASA đã tổ chức lễ khai trương Nhà sách FAHASA Lam Sơn.

Khai trương Nhà sách FAHASA Lam Sơn

Sáng 14/11, tại tầng 3, Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Thanh Hóa (phường Hạc Thành), Công ty CP phát hành sách TP Hồ Chí Minh - FAHASA đã tổ chức lễ khai trương Nhà sách FAHASA Lam Sơn.

Khai trương Nhà sách FAHASA Lam Sơn

Các đại biểu dự lễ khai trương.

Nhà sách FAHASA Lam Sơn được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2018. Trải qua hơn 7 năm phục vụ, nơi đây đã trở thành địa chỉ mua sắm tin cậy và thân quen của đông đảo độc giả. Hướng tới mục tiêu nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, ông ty CP phát hành sách TP Hồ Chí Minh - FAHASA đã đầu tư xây dựng lại Nhà sách FAHASA Lam Sơn.

Khai trương Nhà sách FAHASA Lam Sơn

Không gian nhà sách rộng rãi, được bài trí khoa học.

Với diện tích hơn 400m2, Nhà sách quy tụ đầy đủ các loại sách như, sách quốc văn, ngoại văn, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, dụng cụ học tập, đồ chơi trẻ em, hàng lưu niệm và quà tặng cao cấp, đáp ứng nhu cầu mua sắm và trải nghiệm của người dân tỉnh Thanh Hóa và khu vực lân cận.

Khai trương Nhà sách FAHASA Lam Sơn

Du khách lựa chọn sách tại Nhà sách FAHASA Lam Sơn.

Khai trương Nhà sách FAHASA Lam Sơn

Khu vực bán đồ chơi tại Nhà sách FAHASA Lam Sơn

Khai trương Nhà sách FAHASA Lam Sơn

Du khách chụp ảnh check-in tại Nhà sách FAHASA Lam Sơn.

Nhà sách FAHASA Lam Sơn với không gian rộng rãi, bài trí khoa học, thường xuyên cập nhật các đầu sách mới, hấp dẫn sẽ là điểm đến mua sắm, đọc sách được nhiều người yêu thích, đặc biệt là các bạn trẻ.

Nguyễn Đạt

Từ khóa:

#Tp Hồ Chí Minh #Lam Sơn #Khai trương #phường Hạc Thành #Trung tâm thương mại #Công ty #Trải nghiệm #Vincom #Đồ chơi trẻ em #Không gian

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Thay đổi nhận thức về việc đọc sách và hình thành thói quen đọc sách trong học sinh là nhiệm vụ cấp bách đối với các cơ sở giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Với ý nghĩa đó, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai xây dựng mô hình...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh