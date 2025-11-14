Khai trương Nhà sách FAHASA Lam Sơn

Sáng 14/11, tại tầng 3, Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Thanh Hóa (phường Hạc Thành), Công ty CP phát hành sách TP Hồ Chí Minh - FAHASA đã tổ chức lễ khai trương Nhà sách FAHASA Lam Sơn.

Các đại biểu dự lễ khai trương.

Nhà sách FAHASA Lam Sơn được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2018. Trải qua hơn 7 năm phục vụ, nơi đây đã trở thành địa chỉ mua sắm tin cậy và thân quen của đông đảo độc giả. Hướng tới mục tiêu nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, ông ty CP phát hành sách TP Hồ Chí Minh - FAHASA đã đầu tư xây dựng lại Nhà sách FAHASA Lam Sơn.

Không gian nhà sách rộng rãi, được bài trí khoa học.

Với diện tích hơn 400m2, Nhà sách quy tụ đầy đủ các loại sách như, sách quốc văn, ngoại văn, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, dụng cụ học tập, đồ chơi trẻ em, hàng lưu niệm và quà tặng cao cấp, đáp ứng nhu cầu mua sắm và trải nghiệm của người dân tỉnh Thanh Hóa và khu vực lân cận.

Du khách lựa chọn sách tại Nhà sách FAHASA Lam Sơn.

Khu vực bán đồ chơi tại Nhà sách FAHASA Lam Sơn

Du khách chụp ảnh check-in tại Nhà sách FAHASA Lam Sơn.

Nhà sách FAHASA Lam Sơn với không gian rộng rãi, bài trí khoa học, thường xuyên cập nhật các đầu sách mới, hấp dẫn sẽ là điểm đến mua sắm, đọc sách được nhiều người yêu thích, đặc biệt là các bạn trẻ.

Nguyễn Đạt