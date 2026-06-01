Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Văn Như Tước

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong khẳng định: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh của tổ chức Đảng đối với lòng trung thành, bản lĩnh kiên định và những cống hiến bền bỉ của người đảng viên trong suốt quá trình phấn đấu, rèn luyện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Văn Như Tước.

Chiều 1/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Văn Như Tước, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Đồng chí Văn Như Tước, sinh năm 1930, vào Đảng chính thức ngày 5/8/1948, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Dương Đình Nghệ 1, Đảng bộ phường Hạc Thành. Trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, đồng chí đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, trung thành với lý tưởng của Đảng, vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Văn Như Tước.

Đồng chí Văn Như Tước được Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng nhân dịp 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong khẳng định: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng ta, là sự tôn vinh của lịch sử, của tổ chức đối với lòng trung thành tuyệt đối, tinh thần rèn luyện kiên cường và sự cống hiến bền bỉ, không ngừng nghỉ của người đảng viên. Đó cũng là minh chứng sinh động về lý tưởng cách mạng cao đẹp của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi lễ.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên không chỉ khẳng định truyền thống vẻ vang của Đảng, mà còn nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay, nhất là thế hệ trẻ phải tiếp tục noi gương các thế hệ cha anh đi trước, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu vì lợi ích chung để xứng đáng hơn với niềm tin của Đảng và Nhân dân.

Quang cảnh buổi lễ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong gửi tới đảng viên Văn Như Tước cùng gia đình lời chúc mừng, lời tri ân sâu sắc. Đồng thời nhấn mạnh: Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, công tác và nghỉ chế độ, đảng viên Văn Như Tước luôn giữ vững lập trường, nêu cao trách nhiệm, gương mẫu về đạo đức, lối sống, gắn bó mật thiết với Nhân dân, với tổ chức đảng nơi cư trú. Những phẩm chất đó là tài sản tinh thần vô giá cần được trân trọng, giữ gìn, lan tỏa và phát huy.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn đảng viên Văn Như Tước luôn vui khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần, tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Đồng thời phát huy phẩm chất, uy tín, kinh nghiệm của người đảng viên lão thành, quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Lãnh đạo phường Hạc Thành tặng hoa chúc mừng đảng viên Văn Như Tước.

Tại buổi lễ, Chi bộ tổ dân phố Dương Đình Nghệ 1, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hạc Thành đã trao tặng đảng viên Văn Như Tước nhiều phần quà ý nghĩa.

Tin liên quan: Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Đồng Thị Đài Chiều 31/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đồng Thị Đài, xã Đồng Tiến. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Trọn niềm tin đi theo Đảng quang vinh Giữa những ngày tháng Năm lịch sử, khi cả nước thành kính hướng về kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhiều đảng viên vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng sau quá trình tận tụy cống hiến, kiên trung đi theo Đảng, theo cách mạng.

Đỗ Đức