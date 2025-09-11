Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Quốc phòng - An ninh

Khai mạc lớp bồi dưỡng Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường

Ngọc Lê (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11/9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường năm 2025. Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo buổi khai mạc lớp bồi dưỡng.

Theo kế hoạch, trong thời gian 2 ngày, 166 đồng chí là chỉ huy trưởng và phó chỉ huy trưởng phụ trách Ban CHQS cấp xã sẽ tham gia học tập, nghiên cứu các nội dung về công tác Đảng, công tác chính trị trong sẵn sàng chiến đấu; những điểm mới của Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Phòng thủ dân sự; công tác động viên, tuyển quân, xây dựng lực lượng, huấn luyện, quản lý vũ khí trang bị, xây dựng chính quy Ban CHQS cấp xã; đồng thời thống nhất phương pháp huấn luyện, điều hành hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của Ban Tổ chức; tích cực học tập, rèn luyện, nắm vững những nội dung cơ bản, nhất là các điểm mới trong luật, quy định và hướng dẫn nghiệp vụ công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở.

Sau bồi dưỡng, các học viên phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngọc Lê (CTV)

#Bộ chqs tỉnh #Khai mạc #bồi dưỡng #Luật Nghĩa vụ quân sự #Luật Quốc phòng #Dân quân tự vệ #Chính quyền địa phương #phường #Sẵn sàng chiến đấu #cơ quan chức năng

