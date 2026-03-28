Khai mạc Lễ hội Mường Ca Da - Tôn vinh văn hóa dân tộc Thái

Tối 28/3, tại xã Hồi Xuân, lễ hội Mường Ca Da lần thứ nhất năm 2026 chính thức khai mạc. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ 27 đến 29/3, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách.

Tiết mục khai mạc lễ hội Mường Ca Da lần thứ nhất, năm 2026

Dự lễ khai mạc về phía Trung ương có các đồng chí: Cao Thị Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của quốc Hội; Đại tá Nguyễn Thế Duẩn, Phó tham mưu trưởng Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội; về phía Tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hội liên hiệp phụ nữ; Sở văn hóa, thể thao và du lịch; sở Dân tộc và tôn giáo; đại diện cấp ủy, chính quyền xã Hồi Xuân; đoàn đại biểu huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) cùng đông đảo Nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu và Nhân dân tham gia buổi lễ khai mạc

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, con người và tái hiện không gian văn hóa truyền thống độc đáo của vùng đất Mường Ca Da. Kết thúc bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân và du khách.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ truyền thống các dân tộc trong đêm khai mạc.

Đông đảo người dân tham gia lễ khai mạc.

Lễ hội Mường Ca Da được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tôn vinh công lao của Thượng tướng thống lĩnh quân Khằm Ban và các thế hệ Nhân dân đã có công khai phá, xây dựng vùng đất; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch địa phương.

Lễ hội gồm hai phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như lễ mộc dục, dâng hương, rước kiệu từ đền thờ Thượng tướng Khằm Ban ; cùng các nghi lễ “Tay ắm oóc”, “Xên Mường”.

Nghi thức rước kiệu/dâng hương tưởng nhớ Thượng tướng thống lĩnh quân Khằm Ban.

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian như tung còn, kéo co , đẩy gậy, bắn nỏ, khua luống , trống chiêng; thi gói bánh ú; thi văn nghệ quần chúng, trình diễn thiếu nữ trong trang phục dân tộc. Các gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản, ẩm thực địa phương cũng thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, trải nghiệm.

Các trò chơi, trò diễn văn nghệ dân gian tại lễ hội

Các gian hàng bày bán nông sản tại không gian lễ hội

Hội thi gói bánh ú truyền thống của dân tộc Thái

Sắc màu các trang phục thổ cẩm truyền thống trong lễ hội

Lễ hội Mường Ca Da đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phương Chính