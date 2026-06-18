Khai mạc khóa học bơi cứu đuối dành cho HLV và HDV môn bơi

Sáng 18/6, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và các đơn vị liên quan khai mạc khóa học bơi cứu đuối dành cho huấn luyện viên (HLV), hướng dẫn viên (HDV) môn bơi năm 2026.

Học viên tham dự khoá học bơi cứu đuối dành cho HLV và HDV môn bơi năm 2026.

Tham gia khóa học có gần 100 học viên là cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên, hướng dẫn viên môn bơi đến từ các phường, xã, trường học trên địa bàn tỉnh.

Học viên sẽ được trang bị những kiến thức về chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh trong công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; trách nhiệm của chính quyền cơ sở và các lực lượng liên quan trong công tác phòng ngừa đuối nước trẻ em.

Đồng thời được hướng dẫn các kỹ năng tổ chức dạy bơi, phương pháp giảng dạy bơi cho trẻ em, kỹ thuật cứu hộ dưới nước, sơ cấp cứu ban đầu, hô hấp nhân tạo, xử lý các tình huống khẩn cấp.

Giảng viên đến từ Đại học TDTT Bắc Ninh truyền đạt kiến thức cho các học viên.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, lớp tập huấn dành nhiều thời lượng cho thực hành kỹ năng bơi, bơi thực dụng, tiếp cận và cứu nạn nhân đuối nước; sử dụng các trang thiết bị cứu hộ; thực hành các phương pháp giải thoát trong nước, dìu nạn nhân vào bờ và thực hiện sơ cấp cứu theo đúng quy trình.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, HDV, nhân viên cứu hộ và lực lượng nòng cốt tại cơ sở; từng bước xây dựng mạng lưới nhân lực có chuyên môn về dạy bơi, cứu hộ, cứu đuối và sơ cấp cứu ban đầu, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước, nhất là trong trẻ em.

Kết thúc khóa học, học viên hoàn thành chương trình tập huấn và đạt yêu cầu kiểm tra, đánh giá sẽ được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Khóa học bơi cứu đuối dành cho HLV, HDV môn bơi năm 2026 bế giảng vào ngày 21/6.

Duy Tính