Khai mạc Giải Cup các CLB Nhị khúc côn Thanh Hoá mở rộng lần thứ II, năm 2026

Ngày 11/7, Giải Cup các câu lạc bộ (CLB) Nhị khúc côn Thanh Hoá mở rộng lần thứ II, năm 2026 đã chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao xã Hà Trung. Đây là cơ hội để các võ sư, môn sinh Nhị khúc côn tại Thanh Hoá và các tỉnh, thành trên cả nước được giao lưu, gặp gỡ sau thời gian tập luyện.

Các võ đường tham dự giải diễu hành qua lễ đài trong lễ khai mạc.

Giải Cup các CLB Nhị khúc côn Thanh Hoá mở rộng lần thứ II, năm 2026 có sự tham dự của gần 400 vận động viên đến từ 27 CLB và võ đường của 10 tỉnh, thành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài 63 bộ huy chương cho cả 2 nội dung quyền Nhị khúc côn và đối kháng Nhị khúc côn.

Đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và xã Hà Trung tặng cờ lưu niệm cho các CLB và võ đường tham dự giải.

Đây được xem là đợt sát hạch quan trọng để các tỉnh, thành có phong trào Nhị khúc côn phát triển đánh giá chất lượng công tác đào tạo trẻ; đồng thời là dịp để các vận động viên trẻ, năng khiếu được giao lưu, thi đấu, không ngừng nâng cao chuyên môn, kinh nghiệm.

Võ sư cấp quốc gia Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu khai mạc.

Ngay sau lễ khai mạc, các bài biểu diễn, những cuộc so tài ở nội dung đối kháng Nhị khúc côn đã diễn ra kịch tính, hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao, được khán giả nhiệt tình cổ vũ.

Để đảm bảo tính an toàn khi thi đấu nội dung đối kháng, các vận động viên được trang bị mũ bảo hiểm cùng với côn nhị khúc được làm bằng xốp cứng không gây chấn thương.

Nội dung thi đấu đối kháng Nhị khúc côn.

Được biết, Nhị khúc côn là sản phẩm văn hoá truyền thống, do người Việt sáng lập nhằm góp phần dưỡng nhân tính, rèn nhân cách, tu nhân đức để tự thắng.

Nhị khúc côn không chỉ là loại hình vận động thể dục thể thao giản đơn mà còn là văn hoá võ đức thượng tôn võ đạo, trọng pháp luật, tôn sư trọng đạo.

Nội dung biểu diễn đơn nam Nhị khúc côn.

Kĩ thuật đòn thế của võ phái này cơ bản dựa trên kĩ thuật của côn nhị khúc có trong các môn phái như Karatedo, Taekwondo, võ cổ truyền Việt Nam và võ gậy của Philippines... sau đó phát triển lên một mức cao hơn với đầy đủ hệ thống các bài tập từ thấp đến cao, từ đơn luyện, song luyện cho đến đa luyện...

Theo kế hoạch, Giải Cup các CLB Nhị khúc côn Thanh Hoá mở rộng lần thứ II, năm 2026 sẽ khép lại vào chiều 12/7 với các nội dung chung kết và trao thưởng.

Duy Tính