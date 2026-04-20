Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã Tây Đô lần thứ I năm 2026

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20/4, xã Tây Đô khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2026 trong không khí sôi nổi, phấn khởi. Đại hội thu hút hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo Nhân dân đến từ 28 thôn cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham gia.

Ngày 20/4, xã Tây Đô khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2026 trong không khí sôi nổi, phấn khởi. Đại hội thu hút hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo Nhân dân đến từ 28 thôn cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham gia.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT xã Tây Đô lần thứ I, năm 2026.

Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, quy mô với phần diễu hành biểu dương lực lượng, nghi thức rước và thắp lửa truyền thống, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển của phong trào thể dục thể thao địa phương. Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn dân vũ của gần 300 hội viên Hội Phụ nữ xã, tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

Tại đại hội lần này, các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung như: bóng chuyền da nam, bóng chuyền hơi nam nữ, pickleball, kéo co nam nữ và điền kinh. Trong đó, các môn bóng chuyền hơi và kéo co đã được tổ chức thi đấu ở giai đoạn 1.

Màn đồng diễn của các em học sinh trong lễ khai mạc.

Đại hội góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại xã Tây Đô.

Các VĐV tranh tài nội dung bóng chuyền da nam.

Theo kế hoạch, Đại hội Thể dục Thể thao xã Tây Đô lần thứ I năm 2026 sẽ bế mạc và trao giải vào chiều 22/4.

