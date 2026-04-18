Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Kim Tân lần thứ I, năm 2026

Duy Tính
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18/4, xã Kim Tân khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ I, năm 2026 với sự tham dự của gần 2.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên đến từ 48 địa phương, đơn vị trên địa bàn.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Kim Tân lần thứ I, năm 2026

Sáng 18/4, xã Kim Tân khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ I, năm 2026 với sự tham dự của gần 2.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên đến từ 48 địa phương, đơn vị trên địa bàn.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Kim Tân lần thứ I, năm 2026

Toàn cảnh khai mạc Đại hội TDTT xã Kim Tân lần thứ I, năm 2026.

Đại hội TDTT xã Kim Tân là sự kiện thể thao - văn hóa có ý nghĩa quan trọng, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Kim Tân lần thứ I, năm 2026

Các khối diễu hành qua lễ đài trong lễ khai mạc.

Lễ khai mạc Đại hội được tổ chức trang trọng, quy mô với phần diễu hành biểu dương lực lượng, nghi thức rước và thắp lửa truyền thống thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, khát vọng chinh phục và phát triển của phong trào TDTT xã Kim Tân.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Kim Tân lần thứ I, năm 2026

Đồng chí Đinh Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Tân thắp sáng đài lửa Đại hội.

Tại đại hội, các vận động viên thi đấu 5 môn thể thao gồm: bóng chuyền hơi nam, bóng chuyền da nữ, việt dã, bơi và kéo co.

Thông qua Đại hội, xã Kim Tân sẽ phát hiện, bồi dưỡng các tài năng thể thao, tuyển chọn lực lượng vận động viên xuất sắc để tham dự giai đoạn 2, Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X năm 2026.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Kim Tân lần thứ I, năm 2026

Màn đồng diễn của các em học sinh trường Tiểu học Kim Tân trong lễ khai mạc.

Theo kế hoạch, Đại hội TDTT xã Kim Tân lần thứ I, năm 2026 sẽ khép lại vào chiều 19/4 với các nội dung chung kết của 5 môn thi đấu.

Duy Tính

XMLS Thanh Hóa xếp thứ 6 sau vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2026

XMLS Thanh Hóa xếp thứ 6 sau vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG năm 2026

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Tại lượt trận thứ 7 vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG các câu lạc bộ (CLB) năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội nhì bảng Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai khi để thua trắng 0-3, qua đó xếp thứ 6.
Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Wushu Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng, hướng tới mục tiêu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn, Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý. Đội tuyển Wushu Thanh Hóa góp mặt với lực lượng VĐV trẻ và giàu tiềm năng, thi đấu...
Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Võ cổ truyền xây nền móng vững chắc cho tương lai

Trong tỉnh
(Baothanhhoa.vn) - Từ việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện bài bản đối với các vận động viên (VĐV), đội tuyển Võ cổ truyền đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc nội, tạo tiền đề thuận lợi để hướng đến thành tích cao trong tương lai.
Đông Á Thanh Hóa - SLNA: Chủ nhà chồng chất khó khăn

Đông Á Thanh Hóa - SLNA: Chủ nhà chồng chất khó khăn

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Đội bóng xứ Thanh tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA) lúc 18 giờ 00 ngày 19/4 trên sân nhà trong trận cầu then chốt của cuộc đua trụ hạng. Đội bóng xứ Thanh bước vào trận đấu với hàng loạt tổn thất lực lượng và áp lực không nhỏ trước đối thủ đang trên...
