Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Kim Tân lần thứ I, năm 2026

Sáng 18/4, xã Kim Tân khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ I, năm 2026 với sự tham dự của gần 2.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên đến từ 48 địa phương, đơn vị trên địa bàn.

Toàn cảnh khai mạc Đại hội TDTT xã Kim Tân lần thứ I, năm 2026.

Đại hội TDTT xã Kim Tân là sự kiện thể thao - văn hóa có ý nghĩa quan trọng, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các khối diễu hành qua lễ đài trong lễ khai mạc.

Lễ khai mạc Đại hội được tổ chức trang trọng, quy mô với phần diễu hành biểu dương lực lượng, nghi thức rước và thắp lửa truyền thống thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, khát vọng chinh phục và phát triển của phong trào TDTT xã Kim Tân.

Đồng chí Đinh Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Tân thắp sáng đài lửa Đại hội.

Tại đại hội, các vận động viên thi đấu 5 môn thể thao gồm: bóng chuyền hơi nam, bóng chuyền da nữ, việt dã, bơi và kéo co.

Thông qua Đại hội, xã Kim Tân sẽ phát hiện, bồi dưỡng các tài năng thể thao, tuyển chọn lực lượng vận động viên xuất sắc để tham dự giai đoạn 2, Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X năm 2026.

Màn đồng diễn của các em học sinh trường Tiểu học Kim Tân trong lễ khai mạc.

Theo kế hoạch, Đại hội TDTT xã Kim Tân lần thứ I, năm 2026 sẽ khép lại vào chiều 19/4 với các nội dung chung kết của 5 môn thi đấu.

Duy Tính