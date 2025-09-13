Hotline: 0822.173.636   |

Khai mạc Đại hội thể dục thể thao xã Cẩm Tú năm 2025

Duy Tính
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13/9, xã Cẩm Tú đã tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ I năm 2025 chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 13/9, xã Cẩm Tú đã tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ I năm 2025 chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đoàn diễu hành qua lễ đài.

Lễ khai mạc mở đầu bằng phần diễu hành biểu dương lực lượng với sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên đến từ 24 đoàn. Với chủ đề “Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, trên tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, tại Đại hội Thể dục Thể thao xã Cẩm Tú lần thứ I năm 2025, các vận động viên tranh tài ở 5 môn gồm: bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ và tung còn.

Màn diễu hành tại Lễ khai mạc.

Đây là sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng góp phần phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân, thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Cẩm Tú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng thời phát hiện, tuyển chọn các vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia Đại hội Thể thao tỉnh lần thứ X năm 2026.

Đồng chí Phạm Thị Nhàn, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Tú thắp sáng ngọn lửa Đại hội.

Sau phần diễu hành biểu dương lực lượng của các đoàn, ngọn lửa truyền thống thiêng liêng của Đại hội đã được lãnh đạo xã thắp sáng, thắp lên tinh thần “Đoàn kết - Bản lĩnh - Trí tuệ” của tuổi trẻ xã Cẩm Tú. Theo kế hoạch, Đại hội thể dục thể thao xã Cẩm Tú sẽ khép lại vào chiều 14/9 với các nội dung thi chung kết và lễ trao huy chương cho các vận động viên giành thành tích xuất sắc ở 5 môn thi đấu.

Duy Tính

