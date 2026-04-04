Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao phường Hạc Thành

Sáng 4/4, phường Hạc Thành long trọng tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ nhất, năm 2026. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo phường Hạc Thành cùng 1.500 vận động viên (VĐV), cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện đang công tác tại các đơn vị và Nhân dân trên địa bàn.

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội TDTT phường Hạc Thành.

Đại hội TDTT phường Hạc Thành là sự kiện thể thao - văn hóa có ý nghĩa quan trọng, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Đại hội góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Theo đó, trước Đại hội thi đấu các môn: bơi, bóng đá nam, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, vovinam, võ cổ truyền, việt dã và 3 môn thi đấu trong Đại hội (giai đoạn 2) gồm cờ vua, điền kinh, kéo co.

Các lực lượng diễu hành qua lễ đài.

Lễ khai mạc Đại hội được tổ chức trang trọng, quy mô với 3 phần gồm: Diễu hành biểu dương lực lượng; các nghi thức khai mạc Đại hội và chương trình đồng diễn nghệ thuật gồm các tiết mục văn nghệ, biểu diễn Vovinam, tiết mục hát múa của các em thiếu nhi.

Ngay sau màn diễu hành biểu dương lực lượng, nghi thức rước và thắp lửa truyền thống của Đại hội đã được tổ chức trang nghiêm, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, khát vọng chinh phục và phát triển của phong trào TDTT phường Hạc Thành.

Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành thực hiện nghi thức thắp đuốc khai mạc Đại hội.

Chương trình văn nghệ tại lễ khai mạc.

Qua Đại hội TDTT, cấp ủy, chính quyền quan tâm hơn đối với việc tăng cường đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT tại cơ sở; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành các hoạt động thể thao của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài TDTT.

Các võ sinh Vovinam biểu diễn tại lễ khai mạc.

Thông qua Đại hội TDTT, phường cũng chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các tài năng thể thao, tuyển chọn lực lượng VĐV xuất sắc để tham dự giai đoạn 2, Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026.

Anh Tuân