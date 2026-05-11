Khai mạc cuộc thi âm nhạc Eurovision 2026 tại Áo

Ngày 10/5, cuộc thi Ca khúc truyền hình châu Âu (Eurovision) năm 2026 đã chính thức khai mạc tại thành phố Vienna, thủ đô nước Áo, thu hút hàng nghìn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc rực rỡ đầy sắc màu, chiều cùng ngày theo giờ địa phương, thủ đô của Áo đã tổ chức lễ diễu hành với sự tham gia của 35 đoàn đại biểu đến từ các quốc gia có thí sinh tham dự cuộc thi.

Chương trình sẽ trình chiếu những tiết mục xuất sắc nhất và tệ nhất của 7 thập kỷ qua trên màn hình khổng lồ đối diện tòa thị chính theo phong cách tân Gothic. Quảng trường trước tòa thị chính đã được biến thành khu vực dành riêng cho người hâm mộ.

Thành phố Vienna đã dốc toàn lực để tổ chức phiên bản thứ 70 của cuộc thi âm nhạc truyền hình được xem nhiều nhất thế giới.

Thành phố cũng lên kế hoạch cho nhiều sự kiện bên lề dành cho khách du lịch và người dân địa phương trong thời gian từ nay đến khi diễn ra đêm chung kết ngày 16/5 tới.

Cuộc tranh tài Eurovision thu hút hơn 170 triệu người xem trên toàn thế giới thông qua các kênh truyền hình và hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng kỹ thuật số.

Ca sỹ Pete Parkkonen và nghệ sỹ violon Linda Lampenius của Phần Lan, ứng cử viên được cho là sáng giá nhất năm nay, hy vọng sẽ giành chiến thắng với một tiết mục song ca.

Các đại diện của Pháp, Hy Lạp, Đan Mạch và Australia cũng được đánh giá cao. Trong khi đó, thí sinh Israel Noam Bettan sẽ trình bày một bài hát bằng tiếng Pháp.

Do có sự tham gia của Israel, các đài truyền hình của Tây Ban Nha, Ireland, Iceland, Hà Lan và Slovenia đã tuyên bố không tham dự để phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza.

Hơn 1.000 nghệ sỹ và nhóm nhạc, trong đó có Peter Gabriel và Massive Attack, cũng đã kêu gọi tẩy chay cuộc thi năm nay vì lý do này.

Ngày 9/5, một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine diễn ra tại trung tâm Vienna nhằm phản đối việc Israel tham gia cuộc thi. Hàng trăm cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an ninh trong suốt thời gian diễn ra sự kiện./.

Theo TTXVN