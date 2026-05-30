Mãn nhãn màn diễu hành quân nhạc giữa phố biển Sầm Sơn

Tối 30/5, Quảng trường biển Sầm Sơn trở thành tâm điểm thu hút hàng nghìn người dân và du khách khi Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND phường Sầm Sơn tổ chức chương trình biểu diễn quân nhạc, nhạc kèn và diễu hành đường phố quy mô lớn.

Đây là chương trình nghệ thuật đường phố quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại phố biển Sầm Sơn, mang đến không gian văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú các hoạt động phục vụ Nhân dân và du khách trong mùa du lịch hè năm 2026.

Trong sắc phục chỉnh tề, đội hình quân nhạc của Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân với những bước chân đều tăm tắp đã tạo nên bức tranh sống động giữa không gian biển đêm Sầm Sơn.

Tiếng kèn đồng vang lên mạnh mẽ, hòa quyện cùng nhịp trống rộn ràng, mang đến những bản nhạc truyền thống cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và lực lượng Công an nhân dân.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần diễu hành đường phố. Đoàn quân nhạc di chuyển qua các tuyến đường trung tâm trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người dân và du khách.

Hai bên đường, nhiều người dân không giấu được sự thích thú khi tận mắt chứng kiến những màn trình diễn chuyên nghiệp, đẹp mắt của các “nghệ sĩ” quân nhạc.

Tiếng vỗ tay, những ánh mắt dõi theo và hàng trăm chiếc điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấn tượng đã tạo nên bầu không khí sôi động, đầy cảm xúc.

Trong không gian khoáng đạt của phố biển, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật biểu diễn mà còn trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ.

Chương trình đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và du khách. Khép lại đêm diễn, những giai điệu hào hùng vẫn còn ngân vang giữa phố biển, để lại trong lòng khán giả những cảm xúc đẹp và niềm tự hào về quê hương, đất nước, về lực lượng Công an Nhân dân anh hùng.

Hải Đăng