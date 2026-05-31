Bảo tồn văn hóa truyền thống ở Trường THCS Dân tộc nội trú Như Thanh

Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, những năm qua Trường THCS Dân tộc nội trú Như Thanh đã chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số cho học sinh (HS). Từ đó, giúp các em có thêm những hiểu biết, nâng cao ý thức trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Học sinh Trường THCS Dân tộc nội trú Như Thanh trong trang phục truyền thống.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú Như Thanh cho biết: Với đặc thù là ngôi trường chuyên biệt, “mái nhà” chung cho con em các dân tộc Thái, Mường, nên việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống được xem là nhiệm vụ quan trọng. Trước khi HS nhập học, nhà trường đều quy định mỗi HS phải chuẩn bị một bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình để mặc vào thứ 2 và thứ 5 hằng tuần, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt tập thể và các ngày lễ lớn của dân tộc. Đồng thời, nhà trường tích cực tìm hiểu, nghiên cứu các nét văn hóa truyền thống của các dân tộc ở địa phương, từ đó lồng ghép vào chương trình giảng dạy cho phù hợp với điều kiện thực tế. Nhà trường cũng xây dựng không gian trưng bày nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Phòng trưng bày mở cửa thường xuyên để phục vụ HS đến tham quan, tìm hiểu. Cùng với đó, năm 2021 nhà trường đã thành lập Câu lạc bộ “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống”, hiện đã thu hút trên 60 cán bộ, giáo viên, HS tham gia.

Vào các ngày lễ lớn trong năm, Trường THCS Dân tộc nội trú Như Thanh đều tổ chức các hội thi, hội diễn truyền thống của dân tộc Thái như nấu cơm lam, gói bánh ú, nhảy dây, chơi quay, ô ăn quan, trưng bày sản phẩm dân tộc Thái... Qua đó, giúp các em có điều kiện được giao lưu, trao đổi học tập, nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tích cực mời các nghệ nhân am hiểu bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương đến truyền dạy cho HS.

Bài và ảnh: Khánh Linh