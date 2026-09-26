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Khắc phục tình trạng xuống cấp cầu Đa Nẫm

Đình Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Sau phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa về tình trạng xuống cấp, hư hỏng mặt cầu Đa Nẫm (xã Yên Phú), đơn vị quản lý tuyến đường đã có biện pháp khắc phục tạm thời.

Khắc phục tình trạng xuống cấp cầu Đa Nẫm

Sau phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa về tình trạng xuống cấp, hư hỏng mặt cầu Đa Nẫm (xã Yên Phú), đơn vị quản lý tuyến đường đã có biện pháp khắc phục tạm thời.

Khắc phục tình trạng xuống cấp cầu Đa Nẫm

Cầu Đa Nẫm được khắc phục sau phản ánh.

Theo Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng Thanh Hóa, cầu Đa Nẫm tại Km16+00, tuyến đường tỉnh 516B, trước đây do cấp huyện quản lý. Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tuyến đường được bàn giao về Sở Xây dựng quản lý.

Cầu Đa Nẫm được xây dựng từ những năm 1970, kết cấu dầm thép, mặt bản bê tông cốt thép, rộng khoảng 4m, dài 40m. Công trình hiện đã xuống cấp, thuộc diện cầu yếu và được cắm biển hạn chế tải trọng. Do mặt cầu bị ngập nước trong đợt mưa lũ vừa qua, một số vị trí xuất hiện tình trạng bong tróc, lộ cốt thép.

Ngay sau khi Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phản ánh, đơn vị quản lý đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ láng nhựa tạm thời các vị trí hư hỏng, nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Khắc phục tình trạng xuống cấp cầu Đa Nẫm

Bề mặt lộ cốt thép đã được khắc phục.

Theo đơn vị quản lý, cầu Đa Nẫm đã được Sở Xây dựng đưa vào danh mục sửa chữa định kỳ năm 2027. Hiện mật độ phương tiện qua cầu khá lớn, trong khi mặt cầu hẹp nên thường xảy ra tình trạng các phương tiện phải chờ, tránh nhau ở hai đầu cầu. Đơn vị đã báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo tỉnh xem xét phương án đầu tư xây dựng cầu mới, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Trước đó, ngày 23/9, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa đăng tải, phát sóng bài “Cận cảnh cây cầu ‘già cỗi’ lộ dầm sắt”, phản ánh tình trạng mặt cầu Đa Nẫm, xã Yên Phú xuất hiện nhiều vị trí bong tróc, hư hỏng, để lộ phần khung sắt bên dưới; lan can hai bên cầu cũng xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

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    Cận cảnh cây cầu “già cỗi” lộ dầm sắt

    Cầu Đa Nẫm, xã Yên Phú xuất hiện nhiều vị trí bong tróc, hư hỏng trên mặt cầu, để lộ phần khung sắt bên dưới. Lan can hai bên cũng xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đình Giang

Từ khóa:

#Báo Thanh Hóa #Xuống cấp #Vận tải hành khách công cộng #Báo và Phát thanh #Phản ánh #Hư hỏng #khắc phục tình trạng #Mất an toàn giao thông #Chính quyền địa phương #Công trình giao thông

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