“Điểm nghẽn” trên hành trình phát triển du lịch

Giữa Khu du lịch Pù Luông, xã Cổ Lũng đang từng bước định hình là điểm đến du lịch hấp dẫn với những bản làng yên bình, mộc mạc, những ruộng bậc thang và hệ thống homestay ngày càng phát triển. Thế nhưng, trái ngược với sự khởi sắc ấy, tuyến đường tỉnh 521B, trục giao thông chính kết nối qua trung tâm xã và các bản làng nơi đây lại đang xuống cấp nghiêm trọng.

Đường tỉnh 521B đoạn qua xã Cổ Lũng xuống cấp, bề mặt đường bị biến dạng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đường tỉnh 521B là tuyến huyết mạch của xã Cổ Lũng. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của hàng nghìn người dân, đây còn là tuyến vận chuyển nông sản, vật liệu xây dựng, hàng hóa thiết yếu và là cung đường mà hầu hết du khách phải đi qua để đến các điểm du lịch nổi tiếng của địa phương. Thế nhưng, dọc tuyến, nhiều vị trí mặt đường đã bong tróc, nhựa đường bị lão hóa, xuất hiện dày đặc “ổ gà, ổ voi”. Có những vị trí, lớp nhựa cũ và lớp vá mới không kết dính, tạo thành những mảng gồ ghề. Vào mùa nắng, bụi đất phủ kín mặt đường; mùa mưa, nước đọng thành vũng khiến việc giao thương khó khăn.

Không chỉ mặt đường xuống cấp, nhiều đoạn taluy bị cây cối, cỏ dại lấn chiếm, làm thu hẹp lòng đường vốn đã nhỏ hẹp. Trên tuyến lại có nhiều khúc cua gấp, tầm nhìn hạn chế. Khi hai xe tải hoặc xe chở khách du lịch gặp nhau, việc tránh xe trở nên rất khó khăn. Ông Vi Văn Chuẩn, trưởng thôn Lũng Cao, cho biết: Tuyến đường tỉnh 521B đã nhiều năm chưa được đầu tư nâng cấp đồng bộ. Mỗi năm chỉ được xử lý cục bộ một số điểm hư hỏng nặng nên sau một thời gian ngắn lại tiếp tục xuống cấp. Theo ông Chuẩn, đường không có hệ thống thoát nước hai bên; nhiều vị trí mặt đường bong tróc kéo dài, cỏ cây hai bên phát triển khiến lòng đường ngày càng hẹp, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.

Không chỉ người dân địa phương, những người thường xuyên lưu thông trên tuyến đường cũng cảm nhận rõ những bất cập. Anh Nguyễn Văn Tuấn, lái xe vận tải chuyên chở nguyên liệu vào Cổ Lũng cho biết, mỗi chuyến xe đều phải đi rất chậm vì mặt đường xấu và nhiều khúc cua hẹp. Điều khiến anh lo ngại nhất là khi gặp xe đi ngược chiều. Với những xe tải trọng lớn, chỉ cần xử lý không khéo là rất dễ xảy ra va quệt hoặc lật xe.

Một lái xe chuyên đưa khách từ Hà Nội đến Pù Luông chia sẻ, nhiều du khách đều bất ngờ khi phải di chuyển trên tuyến đường nhỏ hẹp, gồ ghề, trước khi đến các khu nghỉ dưỡng. Điều này phần nào ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách ngay từ những chặng đầu tiên. Là người nhiều lần đến đây, chị Nguyễn Thị Bích, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Cảnh quan nơi đây rất đẹp, không khí trong lành, người dân thân thiện. Tuy nhiên, tuyến đường vào trung tâm xã còn nhiều bụi, xe cộ tránh nhau khó khăn. Mỗi khi có ô tô đi qua, người đi bộ phải nép vào lề đường hoặc các quán ven đường để tránh bụi và bảo đảm an toàn”. Theo chị Bích, nếu hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ hơn, sức hấp dẫn của điểm đến này sẽ được nâng lên đáng kể, góp phần thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước.

Thực tế cho thấy, trong những năm gần đây, xã Cổ Lũng đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái. Số lượng cơ sở lưu trú, homestay ngày càng tăng; nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, giao thông vẫn là yếu tố nền tảng quyết định khả năng kết nối và khai thác hiệu quả các tiềm năng đó. Tuyến đường xuống cấp không chỉ làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa, kéo dài thời gian di chuyển mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của điểm đến trong mắt du khách. Ông Trường Văn Hoan, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Cổ Lũng, cho biết, địa phương nhiều lần kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh 521B, nhất là đoạn đi qua trung tâm xã. Nếu tuyến đường được mở rộng và nâng cấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển du lịch, đồng thời bảo đảm việc đi lại, học tập của học sinh và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Văn Tuyển, Phó Giám đốc Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng, Sở Xây dựng Thanh Hóa, cho biết: Những năm qua, tỉnh luôn ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa nhiều vị trí xuống cấp trên tuyến đường tỉnh 521B. Tuy nhiên, do nguồn vốn bảo trì còn hạn chế nên việc đầu tư phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên, tập trung xử lý những vị trí hư hỏng nghiêm trọng trước. Đối với tuyến qua trung tâm xã Cổ Lũng, tình trạng xuống cấp là rõ, đơn vị đã tham mưu cấp có thẩm quyền đề xuất bố trí nguồn vốn để nâng cấp trong thời gian tới.

Trong bối cảnh Cổ Lũng đang hướng tới phát triển du lịch bền vững, hạ tầng giao thông không chỉ đơn thuần phục vụ đi lại mà còn là điều kiện quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ và nâng cao đời sống người dân. Vì vậy, việc sớm đầu tư nâng cấp đường tỉnh 521B không chỉ đáp ứng mong mỏi của Nhân dân địa phương mà còn góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” cho sự phát triển của du lịch.

Bài và ảnh: Đình Giang