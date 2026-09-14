Người dân chật vật lưu thông qua Tỉnh lộ 523 xuống cấp

Nhiều năm qua, Tỉnh lộ 523 qua xã Ngọc Trạo xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường bong tróc, lún vỡ, chi chít “ổ voi, ổ gà” khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Trời nắng, bụi phủ kín nhà cửa, trong khi đó trời mưa, đường lầy lội.

Tỉnh lộ 523 qua địa bàn xã Ngọc Trạo dài khoảng 13km, hiện nhiều đoạn xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân địa phương và các khu vực lân cận.

Ghi nhận trên tuyến, nhiều vị trí mặt đường bong tróc, biến dạng, xuất hiện dày đặc “ổ voi, ổ gà”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Ổ voi, ổ gà” xuất hiện trên mặt đường, khiến nhiều người lưu thông gặp khó khăn khi di chuyển.

Mỗi khi có phương tiện chạy qua, bụi từ mặt đường cuốn lên mù mịt. Một số gia đình sống dọc tuyến phải dùng bạt che chắn nhà cửa để hạn chế bụi.

Anh Bùi Mạnh Chung, ở thôn Dĩ Tiến, xã Ngọc Trạo cho biết, người dân đã nhiều năm phải sống chung với tình trạng đường xuống cấp. Trời mưa đường lầy lội; trời nắng, bụi phủ kín khu dân cư.

Tình trạng đường hư hỏng cũng khiến việc đi lại hằng ngày gặp nhiều khó khăn, nhất là học sinh và những người thường xuyên di chuyển giữa xã Ngọc Trạo và Kim Tân.

Anh Đỗ Văn Thức (41 tuổi), ở thôn Ngọc Trạo, là tài xế xe tải thường xuyên di chuyển từ xã Ngọc Trạo lên xã Kim Tân để giao hàng. Theo anh Thức, quãng đường gần 10km nhưng có khi mất gần một giờ mới đi qua do mặt đường hư hỏng, xuống cấp, nhất là những ngày trời mưa.

Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, tuyến đường xuống cấp còn tác động trực tiếp đến sinh hoạt của các hộ dân sống hai bên đường. Mặt đường nhiều đoạn biến dạng, bong bật từng mảng, tạo thành những điểm gồ ghề kéo dài.

Sáng 14/9, Chủ tịch UBND xã Ngọc Trạo Lê Đông Thịnh xác nhận, Tỉnh lộ 523 qua địa bàn đã xuống cấp, hư hỏng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Theo ông Thịnh, dự án cải tạo tuyến đường đã được phê duyệt và lựa chọn xong nhà thầu, dự kiến triển khai trong tháng 8. Tuy nhiên, do thời tiết mưa kéo dài nên đến nay việc thi công chưa thực hiện được. Trước đó, địa phương đã phối hợp kiểm tra hiện trường, đánh giá thực trạng tuyến đường để phục vụ triển khai dự án. Dự kiến, sau đợt mưa lũ này, nhà thầu và đơn vị thi công sẽ triển khai khắc phục khoảng 3km Tỉnh lộ 523, nhằm cải thiện tình trạng xuống cấp hiện nay.

Đặng Trung - Hoàng Đông