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Giao triển khai giải pháp tăng tỷ lệ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi  

LP (Nguồn UBND tỉnh)
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(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa.

Giao triển khai giải pháp tăng tỷ lệ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa.

Giao triển khai giải pháp tăng tỷ lệ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi &nbsp;

Chất thải rắn sinh hoạt chậm được thu gom tại khu vực thị trấn Bến Sung cũ (xã Như Thanh). Ảnh: Lan Anh

Trước đó, ngày 18/8/2026, Báo điện tử Thanh Hóa đăng bài “Tăng tỷ lệ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt vùng nông thôn, miền núi” của tác giả Lan Anh.

Sau khi báo đăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã có văn bản chỉ đạo như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung bài viết; trên cơ sở đó kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương kịp thời xử lý tình trạng chất thải rắn sinh hoạt tồn đọng, chậm thu gom và các khu vực chưa được cung ứng đầy đủ dịch vụ thu gom, vận chuyển.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đồng thời được giao rà soát việc triển khai thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, theo Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 28/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi.

Trên cơ sở rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương khắc phục ngay những tồn tại thuộc thẩm quyền; đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền (nếu có).

LP (Nguồn UBND tỉnh)

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    Tăng tỷ lệ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt vùng nông thôn, miền núi

    Rác thải sinh hoạt ùn ứ cục bộ tại một số địa phương đang cho thấy những bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển ở khu vực nông thôn, miền núi tỉnh Thanh Hóa. Tần suất thu gom thấp, phương tiện và hạ tầng còn thiếu, trong khi nguồn kinh phí hạn chế đang tạo áp lực lớn lên hệ thống xử lý rác thải. Để khắc phục tình trạng này, các địa phương đang từng bước điều chỉnh phương án thu gom, tăng cường nguồn lực, đồng thời đẩy nhanh các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tập trung.

Từ khóa:

#UBND tỉnh Thanh Hóa #Chủ tịch UBND tỉnh #sinh hoạt #Phản ánh #Thu gom #Nông nghiệp #Vận chuyển #Môi trường #Khu vực nông thôn #báo

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