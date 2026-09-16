Chấn chỉnh tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến đường 520G sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa

Sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa về tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 520G, đoạn qua thôn Cát Vân, xã Thượng Ninh, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã kiểm tra, làm việc với đơn vị thi công, yêu cầu khắc phục những tồn tại.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2 làm việc với đại diện Công ty TNHH Trường Thanh.

Theo đó, sáng 12/9, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh đã làm việc với Công ty TNHH Trường Thanh - đơn vị thi công tuyến tỉnh lộ 520G, đoạn từ Km7+600 đến Km11+000 qua thôn Cát Vân, xã Thượng Ninh.

Tại buổi làm việc, lực lượng CSGT yêu cầu đơn vị thi công không sử dụng phương tiện cơi nới để vận chuyển vật liệu, không chở quá tải trọng; vật liệu vận chuyển phải được che chắn, không để rơi vãi xuống đường. Trường hợp vật liệu rơi vãi phải được thu dọn kịp thời.

Đơn vị thi công cũng được yêu cầu duy trì xe tưới nước, rửa đường để hạn chế bụi; bố trí đầy đủ cọc tiêu, dây chằng, biển báo tại các vị trí xung yếu; cử lực lượng túc trực, cảnh giới và điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống dọc tuyến và người tham gia giao thông.

Công ty TNHH Trường Thanh cam kết thực hiện nghiêm các yêu cầu của lực lượng chức năng, đồng thời khắc phục những vấn đề được Báo điện tử Thanh Hóa phản ánh.

Công nhân Công ty TNHH Trường Thanh quét dọn, đất cát rơi vãi xuống đường.

Trước đó, ngày 10/9/, Báo điện tử Thanh Hóa đăng bài “Người dân khổ sở vì con đường đang thi công”, phản ánh tình trạng thi công tuyến tỉnh lộ 520G đoạn qua thôn Cát Vân. Đoạn đường dài khoảng 3km đang được sửa chữa, thi công; khi xe tải trọng lớn lưu thông, trời nắng phát sinh bụi, trời mưa nước ứ đọng, mặt đường trơn trượt, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tiến Đông