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Tỉnh lộ 530B xuống cấp nghiêm trọng

Đặng Trung
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(Baothanhhoa.vn) - Tỉnh lộ 530B dài khoảng 40km, nối khu vực Lang Chánh với Quan Sơn (cũ), đang xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường chi chít “ổ voi, ổ gà”, nhiều đoạn hư hỏng khiến việc giao thương gặp không ít khó khăn.

Tỉnh lộ 530B xuống cấp nghiêm trọng

Tỉnh lộ 530B dài khoảng 40km, nối khu vực Lang Chánh với Quan Sơn (cũ), đang xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường chi chít “ổ voi, ổ gà”, nhiều đoạn hư hỏng khiến việc giao thương gặp không ít khó khăn.

Tỉnh lộ 530B xuống cấp nghiêm trọng

Tuyến đường được đầu tư xây dựng từ năm 2011, là tuyến giao thông quan trọng nối khu vực Lang Chánh với Quan Sơn (cũ) phục vụ nhu cầu giao thương của người dân.

Tỉnh lộ 530B xuống cấp nghiêm trọng

Nhiều đoạn trên Tỉnh lộ 530B đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện dày đặc “ổ voi, ổ gà”, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Tỉnh lộ 530B xuống cấp nghiêm trọng

Mặt đường hiện chỉ rộng khoảng 4m, trong khi đó nhiều đoạn bong tróc, xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm đưa vào sử dụng.

Tỉnh lộ 530B xuống cấp nghiêm trọng

Chủ tịch UBND xã Văn Phú Vũ Quang Trung thông tin, Tỉnh lộ 530B dài khoảng 40km, đi qua các xã: Linh Sơn, Tân Phúc, Văn Phú, Hạ Trung. Riêng đoạn qua địa bàn xã Văn Phú dài khoảng 25km, khiến địa phương chịu ảnh hưởng lớn từ tình trạng xuống cấp của tuyến đường.

Tỉnh lộ 530B xuống cấp nghiêm trọng

Theo ông Trung, nguyên nhân khiến tuyến đường xuống cấp là vào mùa mưa ta luy dương thường xuyên xảy ra sạt lở, trong khi ta luy âm sâu nên dễ bị hư hỏng. Những đoạn xuống cấp nặng tập trung ở khoảng 10km đầu tuyến qua địa bàn xã Văn Phú và đoạn cuối tuyến giáp xã Trung Hạ.

Tỉnh lộ 530B xuống cấp nghiêm trọng

Một nguyên nhân khác, trong quá trình triển khai các công trình xây dựng, lượng xe chở đá, bê tông và xe chở luồng lưu thông thường xuyên khiến mặt đường tiếp tục xuống cấp.

Tỉnh lộ 530B xuống cấp nghiêm trọng

Ông Trung cho biết, chính quyền địa phương và cử tri đã nhiều lần kiến nghị sớm khắc phục tình trạng xuống cấp của Tỉnh lộ 530B, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương của người dân. Trong thời gian chờ dự án được triển khai, nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông của tỉnh chủ yếu chỉ đáp ứng việc bảo trì, sửa chữa, san gạt những đoạn hư hỏng. Với nguồn lực hiện nay, theo ông Trung mỗi năm chỉ có thể xử lý khoảng hơn 1km.

Tỉnh lộ 530B xuống cấp nghiêm trọng

“Nếu kinh phí như vậy thì phải mất rất nhiều thời gian mới có thể xử lý hết đoạn tuyến qua địa bàn xã Văn Phú. Cử tri và chính quyền địa phương kiến nghị sớm có giải pháp khắc phục trước mắt tình trạng xuống cấp, bảo đảm việc đi lại của người dân trong thời gian chờ đầu tư nâng cấp tuyến đường”, ông Trung kiến nghị.

Đặng Trung

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