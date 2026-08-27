Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm theo phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh giao kiểm tra, xác minh, xử lý theo phản ánh của báo Thanh Hóa điện tử về tình trạng vi phạm trật tự mỹ quan đô thị trong Khu công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga.

Ngày 25/8, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành công văn gửi Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp và UBND các phường Hàm Rồng, Đông Tiến, giao kiểm tra, xác minh, xử lý theo phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa về “Trật tự, mỹ quan đô thị - Những cái gai trong mắt: Một vòng qua các tuyến đường trong KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga”.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, tình trạng vi phạm trật tự, mỹ quan đô thị trong Khu công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga đã tồn tại trong thời gian dài. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh đã có nhiều văn bản gửi các địa phương đề nghị xử lý, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục, gây tình trạng tắc cống thoát nước, ngập lụt nhiều tuyến đường trong Khu công nghiệp này.

Để xử lý dứt điểm các vi phạm làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các phường: Hàm Rồng, Đông Tiến chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, địa bàn phụ trách, nghiên cứu nội dung báo nêu, khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh để kịp thời có các biện pháp xử lý. Đồng thời có văn bản trả lời Báo điện tử Thanh Hóa và báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/9/2026.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè trong Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga - Đình Hương theo phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa ngày 24/8/2026.

Trước đó, Báo điện tử Thanh Hóa ngày 24/8/2026 đã đăng tải bài viết của tác giả Tiến Đạt có tiêu đề “Trật tự, mỹ quan đô thị - Những cái gai trong mắt: Một vòng qua các tuyến đường trong KCN Đình Hương - Tây Bắc Ga". Nội dung bài báo phản ánh tình trạng nhiều tuyến đường, vỉa hè trong Khu công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga (phường Hàm Rồng) đang bị lấn chiếm, trở thành nơi tập kết hàng hóa, vật tư gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Bên cạnh đó, tình trạng này còn gây tắc cống thoát nước, ngập lụt nhiều tuyến đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và vệ sinh môi trường...

PV