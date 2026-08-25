Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Báo chí - Bạn đọc

Kiểm tra, xử lý sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa về nguy cơ mất an toàn tại điểm trường Trung Lý

LP (Nguồn UBND tỉnh)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản giao UBND xã Trung Lý chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý, khắc phục những nội dung Báo điện tử Thanh Hóa phản ánh về điểm trường lẻ khu suối Tung, bản Xa Lao, thuộc Trường Tiểu học Trung Lý.

Kiểm tra, xử lý sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa về nguy cơ mất an toàn tại điểm trường Trung Lý

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản giao UBND xã Trung Lý chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý, khắc phục những nội dung Báo điện tử Thanh Hóa phản ánh về điểm trường lẻ khu suối Tung, bản Xa Lao, thuộc Trường Tiểu học Trung Lý.

Kiểm tra, xử lý sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa về nguy cơ mất an toàn tại điểm trường Trung Lý

Điểm trường lẻ khu suối Tung cách trung tâm xã Trung Lý gần 10 km. Đây là nơi học tập của gần 30 học sinh đồng bào dân tộc Mông. Ảnh: Hoàng Đông

Trước đó, ngày 19/8/2026 Báo điện tử Thanh Hóa đăng tải bài viết “Cận cảnh điểm trường chằng chịt vết nứt giữa vùng từng sạt lở” của các tác giả Đặng Trung - Hoàng Đông.

Kiểm tra, xử lý sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa về nguy cơ mất an toàn tại điểm trường Trung Lý

Tại điểm trường lẻ khu suối Tung xuất hiện những vết nứt kéo dài từ chân tường lên phía mái. Ảnh: Hoàng Đông

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã có ý kiến chỉ đạo xử lý như sau:

Giao UBND xã Trung Lý chủ trì, phối hợp với các sở: Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo, khẩn trương kiểm tra, kịp thời có biện pháp xử lý, khắc phục các nội dung Báo điện tử Thanh Hóa phản ánh, bảo đảm an toàn cho công tác dạy và học.

Kiểm tra, xử lý sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa về nguy cơ mất an toàn tại điểm trường Trung Lý

Không chỉ tường lớp học xuống cấp, nhiều cánh cửa tại điểm trường cũng hư hỏng, kính vỡ. Ảnh: Hoàng Đông

UBND xã Trung Lý đồng thời có văn bản cung cấp thông tin trả lời Báo điện tử Thanh Hóa; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và những nội dung vượt thẩm quyền trước ngày 28/8/2026.

Việc kiểm tra, xử lý được yêu cầu thực hiện khẩn trương nhằm kịp thời khắc phục những vấn đề được phản ánh, góp phần bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh tại điểm trường lẻ khu suối Tung, bản Xa Lao, thuộc Trường Tiểu học Trung Lý.

LP (Nguồn UBND tỉnh)

Tin liên quan:
  • Kiểm tra, xử lý sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa về nguy cơ mất an toàn tại điểm trường Trung Lý
    Cận cảnh điểm trường chằng chịt vết nứt giữa vùng từng sạt lở

    Điểm trường lẻ khu suối Tung, bản Xa Lao, thuộc Trường Tiểu học Trung Lý 1, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa có nguy cơ mất an toàn khi ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt chằng chịt sau khi hứng chịu lũ quét, sạt lở đất năm 2019. Tình trạng này khiến thầy và trò lo lắng khi năm học mới và mùa mưa bão đang cận kề.

Từ khóa:

#UBND tỉnh Thanh Hóa #Chủ tịch UBND tỉnh #Phản ánh #Xử lý #Kiểm tra #xã Trung Lý #Trường Tiểu học #báo #điện tử #Mai Xuân Liêm

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chấn chỉnh tình trạng xe tải trọng lớn lưu thông qua cầu làng Mùn sau phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Chấn chỉnh tình trạng xe tải trọng lớn lưu thông qua cầu làng Mùn sau phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Báo chí - Bạn đọc
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phản ánh tình trạng xe đầu kéo có tải trọng vượt nhiều lần quy định lưu thông trên đường tỉnh 518B, xã Cẩm Thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt xử lý các xe vi phạm.
Nhiều nắp cống tại mặt bằng tái định cư Núi Long bị vỡ, mất nắp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Nhiều nắp cống tại mặt bằng tái định cư Núi Long bị vỡ, mất nắp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Báo chí - Bạn đọc
(Baothanhhoa.vn) - Nhiều nắp cống thoát nước tại mặt bằng tái định cư Núi Long, phường Hạc Thành đang trong tình trạng bị vỡ, sập hoặc mất nắp. Để cảnh báo nguy hiểm, người dân phải cắm luồng, buộc bao bì ngay trên miệng cống. Tuy nhiên, cách cảnh báo tạm bợ này không...
Báo chí giải pháp kiến tạo tương lai

Báo chí giải pháp kiến tạo tương lai

Báo chí - Bạn đọc
(Baothanhhoa.vn) - Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, báo chí luôn đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những trang báo đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đến nền báo chí hiện đại ngày...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh