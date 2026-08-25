Kiểm tra, xử lý sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa về nguy cơ mất an toàn tại điểm trường Trung Lý

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản giao UBND xã Trung Lý chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý, khắc phục những nội dung Báo điện tử Thanh Hóa phản ánh về điểm trường lẻ khu suối Tung, bản Xa Lao, thuộc Trường Tiểu học Trung Lý.

Điểm trường lẻ khu suối Tung cách trung tâm xã Trung Lý gần 10 km. Đây là nơi học tập của gần 30 học sinh đồng bào dân tộc Mông. Ảnh: Hoàng Đông

Trước đó, ngày 19/8/2026 Báo điện tử Thanh Hóa đăng tải bài viết “Cận cảnh điểm trường chằng chịt vết nứt giữa vùng từng sạt lở” của các tác giả Đặng Trung - Hoàng Đông.

Tại điểm trường lẻ khu suối Tung xuất hiện những vết nứt kéo dài từ chân tường lên phía mái. Ảnh: Hoàng Đông

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã có ý kiến chỉ đạo xử lý như sau:

Giao UBND xã Trung Lý chủ trì, phối hợp với các sở: Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo, khẩn trương kiểm tra, kịp thời có biện pháp xử lý, khắc phục các nội dung Báo điện tử Thanh Hóa phản ánh, bảo đảm an toàn cho công tác dạy và học.

Không chỉ tường lớp học xuống cấp, nhiều cánh cửa tại điểm trường cũng hư hỏng, kính vỡ. Ảnh: Hoàng Đông

UBND xã Trung Lý đồng thời có văn bản cung cấp thông tin trả lời Báo điện tử Thanh Hóa; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và những nội dung vượt thẩm quyền trước ngày 28/8/2026.

Việc kiểm tra, xử lý được yêu cầu thực hiện khẩn trương nhằm kịp thời khắc phục những vấn đề được phản ánh, góp phần bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh tại điểm trường lẻ khu suối Tung, bản Xa Lao, thuộc Trường Tiểu học Trung Lý.

LP (Nguồn UBND tỉnh)