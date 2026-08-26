Kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa

Sở Xây dựng Thanh Hóa vừa có văn bản thông tin kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh trong bài viết “Điểm nghẽn” trên hành trình phát triển du lịch của tác giả Đình Giang phát trên Báo điện tử Thanh Hóa ngày 29/7/2026.

Hình ảnh đoạn đường tỉnh 521B qua xã Cổ Lũng trong bài viết "Điểm nghẽn" trên hành trình phát triển du lịch của tác giả Đình Giang.

Theo đó, ngày 29/7/2026 Báo điện tử Thanh Hóa có bài viết “Điểm nghẽn" trên hành trình phát triển du lịch phản ánh trong quá trình phát triển du lịch ở Pù Luông, giao thông là một "điểm nghẽn" khi tuyến đường tỉnh 521B vốn là trục giao thông chính kết nối trung tâm xã Cổ Lũng và các bản làng đang xuống cấp nghiêm trọng. Dọc tuyến, nhiều vị trí mặt đường đã bong tróc, nhựa đường bị lão hóa, xuất hiện dày đặc "ổ gà", "ổ voi"...

Tiếp nhận phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa, Sở Xây dựng đã thành lập đoàn công tác, tiến hành kiểm tra hiện trường.

Qua kiểm tra cho thấy, tuyến đường tỉnh 521B được xây dựng đã lâu, do ảnh hưởng của mưa lũ, sự gia tăng của phương tiện, nên trên tuyến nhiều đoạn bị hư hỏng.

Trong những năm qua, ngoài công tác bảo dưỡng thường xuyên, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh đầu tư sửa chữa trong kế hoạch sửa chữa định kỳ hàng năm. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn chế nên việc sửa chữa được ưu tiên cho các đoạn tuyến hư hỏng nặng.

Cũng theo Sở Xây dựng, trên các đoạn tuyến chưa được sửa chữa có một số vị trí “ổ gà” nhỏ, mặt đường hẹp, bị hư hỏng, đúng như phản ánh của báo chí. Thời điểm kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận tại hiện trường đơn vị quản lý đường bộ đã tập kết vật tư, vật liệu, máy móc để khắc phục nhưng do thời tiết mưa kéo dài nên chưa thể triển khai thi công.

Sở Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng và đơn vị quản lý tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên trên đường tỉnh 521B, kịp thời sửa chữa các hư hỏng từ nguồn kinh phí bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo giao thông phục vụ Nhân dân đi lại.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang rà soát lập kế hoạch sửa chữa định kỳ các tuyến đường tỉnh. Sở cho biết sẽ rà soát, tổng hợp, ưu tiên các đoạn tuyến bị hư hỏng qua địa bàn xã Cổ Lũng trong Kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2027, báo cáo UBND tỉnh để đầu tư sửa chữa, nâng cấp phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân được thuận lợi, an toàn, phục vụ khai thác du lịch tại địa phương.

NM