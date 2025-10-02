Khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt

Do ảnh hưởng của bão số 10 kèm theo mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh bị sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng, gây ách tắc cục bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, đi lại của Nhân dân. Trước tình hình đó, các địa phương, đơn vị quản lý đường bộ đã nhanh chóng vào cuộc, huy động tối đa lực lượng, phương tiện cơ giới để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn.

Đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc xử lý sạt lở trên Quốc lộ 217, đoạn Km151- 250 thuộc địa phận xã Quan Sơn.

Những ngày qua, tại các điểm sạt lở trên các tuyến giao thông trọng yếu, cán bộ, công nhân các đơn vị quản lý đường bộ kiên trì bám hiện trường trong mưa gió, xử lý nhanh chóng các vị trí sạt lở. Họ làm việc xuyên đêm, tăng ca liên tục để hót dọn đất đá, khơi thông cống rãnh, đảm bảo các phương tiện có thể lưu thông an toàn trong thời gian sớm nhất.

Ghi nhận tại điểm sạt lở trên Quốc lộ 217, đoạn Km151 – 250 thuộc địa phận xã Quan Sơn, ngay từ sáng sớm 30/9/2025, một khối lượng lớn đất đá ước tính trên 3.000m3 từ taluy dương bất ngờ sạt xuống, lấp kín toàn bộ mặt đường, khiến tuyến giao thông huyết mạch này bị tê liệt hoàn toàn.

Trực tiếp chỉ đạo xử lý sự cố, ông Lê Văn Phước, Giám đốc Công ty CP Quản lý đường bộ II Thanh Hóa, cho biết: “Đây là khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở mỗi khi có mưa lớn. Chúng tôi đã huy động khẩn cấp máy xúc, máy ủi và nhân lực đến hiện trường để xử lý. Tuy nhiên, tình trạng đất đá tiếp tục sạt trượt khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Đến sáng 2/10, tuyến đường đã thông xe hoàn toàn. Hiện đơn vị đang tiếp tục xử lý hót dọn đất đá các vị trí sạt lở để phương tiện lưu thông thuận lợi hơn”.

Các đơn vị tăng ca xử ngày đêm bảo đảm thông xe trên các tuyến đường nhanh nhất.

Được biết, Công ty CP Quản lý đường bộ II Thanh Hóa hiện đang quản lý, bảo trì các tuyến Quốc lộ 15, 15C, 16, 217. Sau bão số 10, trên toàn bộ các tuyến do đơn vị phụ trách đã ghi nhận hàng chục nghìn mét khối đất đá sạt lở, sa bồi, lấp cống, rãnh thoát nước.

Để xử lý kịp thời, đơn vị đã huy động 15 phương tiện cơ giới cùng hàng chục công nhân làm việc liên tục nhiều ngày. Cùng với đó, công ty phối hợp với chính quyền địa phương bố trí lực lượng trực 24/24h tại các điểm xung yếu trong mùa mưa bão, sẵn sàng ứng phó và xử lý ngay khi có sự cố.

Không quản ngại mưa gió, các lực lượng khơi thông giải tỏa ách tắc trên tuyến Quốc lộ 47.

Không chỉ trên Quốc lộ 217, tại Quốc lộ 16 đoạn qua bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy, tình hình còn phức tạp hơn khi lũ lớn trên sông Luồng đã làm sập chân mố cầu Sơn Thủy ở Km89+580, gây chia cắt hoàn toàn giao thông của 6 bản với khoảng 300 hộ dân.

Đứng trước nguy cơ bị cô lập, chính quyền và người dân xã Sơn Thủy đã chủ động huy động vật liệu, ngày đêm dựng cầu tạm. Nhờ sự chung sức đồng lòng, đến chiều 2/10, cây cầu tạm đã cơ bản hoàn thành, kịp thời giúp bà con hai bên sông qua lại, đảm bảo nhu cầu thiết yếu hằng ngày.

Các lực lượng của xã Sơn Thủy bắc cầu tạm cho người dân lưu thông, không còn chia cắt hai bên bờ sông Luồng.

Ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, chia sẻ: “Trong bão số 10, toàn xã có 8 điểm sạt lở đất đá với khối lượng khoảng 1.000m3. Chúng tôi đã tập trung nhân lực, máy móc để khắc phục bước đầu, cơ bản thông tuyến. Ngoài ra, xã cũng cắm cọc, căng dây cảnh báo, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các bản, các ngầm tràn và điểm xung yếu để hướng dẫn người dân, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn”.

Tính đến ngày 2/10, do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ sau bão làm 48 vị trí trên các tuyến Quốc lộ bị ngập lụt gây tắc đường (nước đã rút thông xe 40/48 vị trí), 45 vị trí sạt lở gây tắc đường (đã thông xe 34/40 vị trí); đường đầu cầu Sơn Thủy trên Quốc lộ 16 bị đứt gãy chiều dài khoảng 10m.

Mưa lũ làm 83 vị trí trên các tuyến đường tỉnh bị ngập lụt gây tắc đường (nước đã rút thông xe 60/83 vị trí), 39 vị trí sạt lở gây tắc đường (đã thông xe 26/29 vị trí).

Bên cạnh đó, mưa lũ cũng làm 257 vị trí trên các tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở với khối lượng 57.035m3, 12 cầu dân sinh, cầu tạm bị cuốn trôi, 25 đường tràn, ngầm tràn bị hư hỏng...

Toàn ngành xây dựng đã huy động 134 máy ủi, máy xúc, xe cẩu, xe lu; 101 ô tô vận tải cùng 590 nhân lực trực tiếp tham gia khắc phục các sự cố giao thông.

Trước tình hình phức tạp, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan đã khẩn trương vào cuộc. Toàn ngành huy động 134 máy ủi, máy xúc, xe cẩu, xe lu; 101 ô tô vận tải cùng 590 nhân lực trực tiếp tham gia khắc phục. Các địa phương cũng tổ chức trực gác tại ngầm tràn, cầu yếu, bố trí lực lượng điều tiết giao thông, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Các lực lượng giải tỏa ách tách giao thông trên địa bàn xã Yên Khương.

Với phương châm “đường không thông thì lực lượng không nghỉ”, các đơn vị quản lý đường bộ cùng các địa phương đã và đang nỗ lực hết sức để khắc phục sự cố, giữ cho các tuyến đường huyết mạch của tỉnh luôn thông suốt.

Sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở đã giúp tình hình giao thông trên địa bàn sớm ổn định, giảm thiểu tối đa tình trạng ách tắc kéo dài.

Đặc biệt, tinh thần chủ động, quyết liệt của chính quyền các địa phương trong việc dựng cầu tạm, huy động lực lượng xung kích, bảo vệ an toàn tại các điểm xung yếu đã góp phần quan trọng để người dân không bị cô lập trong mưa lũ.

Lê Hợi