Kết nối vận tải container ven biển Nghi Sơn - Hải Phòng

Tuyến vận tải container ven biển Nghi Sơn - Hải Phòng vừa đưa vào vận hành, khai thác mở ra bước phát triển mới về hạ tầng logistics ở khu vực Bắc Trung bộ. Đây là cơ hội lớn để Thanh Hóa nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, thúc đẩy xuất nhập khẩu, đồng thời khẳng định vị thế của Cảng biển Nghi Sơn như một trung tâm logistics chiến lược.

Tàu vận tải container cập Cảng Nghi Sơn.

Sự kiện khai trương tuyến vận tải biển được giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là cú hích quan trọng đối với hoạt động giao thương. Việc kết nối trực tiếp Cảng biển Nghi Sơn với Cảng trung chuyển quốc tế Hải Phòng giúp doanh nghiệp Thanh Hóa dễ dàng tiếp cận thị trường toàn cầu, rút ngắn hành trình vận chuyển, giảm 10 - 15% chi phí logistics. Đặc biệt, vận tải bằng đường biển giảm tới 70% phát thải CO2 so với vận tải đường bộ, phù hợp với xu hướng phát triển xanh, bền vững.

Cảng Nghi Sơn là cảng nước sâu loại I, có khả năng đón tàu 70.000 - 100.000 DWT. Tuyến vận tải container ven biển Hải Phòng - Nghi Sơn được khai thác bởi Macstar Group với tàu container Macstar Hải Phòng có sức chở 294 teu và tàu Macstar Nghi Sơn có sức chở 135 teu. Hệ thống quản lý logistics tích hợp công nghệ số hóa, đảm bảo mọi quy trình từ tiếp nhận, lưu kho đến vận chuyển đều an toàn, nhanh chóng và minh bạch. Các tàu container đều được trang bị hệ thống định vị, giám sát tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hàng hải quốc tế. Trước mắt, trong năm 2025 Macstar Group duy trì tối thiểu 2 chuyến/tuần và có kế hoạch tăng lên 6 chuyến/tuần vào năm 2026 khi sản lượng hàng hóa và nhu cầu vận chuyển gia tăng.

Theo ông Phạm Hồng Mạnh, đại diện hãng tàu T.S. Lines tại Hải Phòng, “việc đưa vào vận hành tuyến Hải Phòng - Nghi Sơn nhằm đáp ứng nhu cầu tất yếu của thị trường, đặc biệt với doanh nghiệp khu vực Bắc Trung bộ. Đây là hướng đi giàu tiềm năng, góp phần giảm chi phí logistics, giảm khí thải, mở ra kênh kết nối thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu”.

Hiện tại, Cảng Nghi Sơn có 21 bến cảng đang hoạt động, trong đó 12 bến chuyên dụng cho container. Hệ thống kho bãi rộng 15.000m2, với nền chịu tải lên tới 25 tấn/m2, đáp ứng nhu cầu lưu trữ khối lượng hàng hóa lớn. Các cầu trục và thiết bị xếp dỡ container tiên tiến giúp tăng năng suất bốc xếp, giảm thời gian chờ, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa còn áp dụng chính sách hỗ trợ trực tiếp với mức 2 - 3 triệu đồng/container khi làm thủ tục tại hải quan địa phương, tạo thêm động lực để doanh nghiệp chọn Cảng Nghi Sơn làm điểm trung chuyển.

Không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, tuyến vận tải container Hải Phòng - Nghi Sơn còn giúp giảm tải áp lực cho hệ thống giao thông đường bộ, nhất là Quốc lộ 1 và các tuyến đường huyết mạch trong khu vực. Việc chuyển một lượng lớn hàng hóa sang vận tải biển sẽ góp phần giảm ùn tắc, giảm tai nạn và hạn chế ô nhiễm môi trường do khí thải phương tiện giao thông đường bộ.

Theo quy hoạch đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ phát triển 115 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích hơn 5.267ha; giai đoạn sau năm 2030 là 126 CCN, diện tích gần 6.000ha. Theo thống kê từ Sở Công Thương, lũy kế vốn thực hiện đầu tư kết cấu hạ tầng CCN đến tháng 9/2025 đạt 4.206 tỷ đồng. Các CCN đã thu hút được 159 dự án thứ cấp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho gần 40.780 lao động. Riêng trong Khu Kinh tế Nghi Sơn đã đầu tư 23 phân khu công nghiệp. Tuyến vận tải container ven biển Hải Phòng - Nghi Sơn sẽ là động lực thúc đẩy các CCN này phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, xuất khẩu. Các ngành xây dựng và sản xuất vật liệu cũng thuận lợi hơn nhờ khả năng vận chuyển ổn định và khối lượng lớn của tuyến vận tải.

Với nhu cầu xuất nhập khẩu khối lượng lớn của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, các nhà máy nhiệt điện, xi măng và các doanh nghiệp công nghiệp chế biến, việc có tuyến container ven biển ổn định giúp các đơn vị chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất, giảm thiểu rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng. Đây cũng là cơ sở để Thanh Hóa kỳ vọng tăng mạnh nguồn thu ngân sách từ xuất nhập khẩu, đồng thời tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Trần Chí Thanh nhận định: “Việc hình thành tuyến vận tải container Hải Phòng - Nghi Sơn không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu mà còn mở ra hành lang logistics mới kết nối Thanh Hóa với Hải Phòng và xa hơn là thị trường quốc tế. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận của Macstar Group trong bối cảnh nhu cầu logistics hiện đại ngày càng tăng cao”.

Việc kết nối vận tải container ven biển Hải Phòng - Nghi Sơn không chỉ là bước tiến quan trọng về logistics mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược trong phát triển kinh tế biển của Thanh Hóa. Với lợi thế cảng biển nước sâu, hạ tầng hiện đại, chính sách hỗ trợ đồng bộ và sự đồng hành của doanh nghiệp, Thanh Hóa đang từng bước khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp - logistics năng động hàng đầu khu vực Bắc Trung bộ, sẵn sàng hội nhập sâu rộng với thế giới.

