Phường Nghi Sơn nhập cuộc triển khai các dự án lớn

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường Nghi Sơn tiếp nhận đồng thời công tác triển khai đối với 19 dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB). Khối lượng việc lớn, tính chất phức tạp, liên quan trực tiếp đến các công trình hạ tầng trọng điểm và dự án đầu tư trực tiếp của Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS), địa phương đã vào cuộc quyết liệt ngay từ ngày đầu, tạo chuyển biến tích cực trong công tác GPMB.

Thi công dây chuyền 4, Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2.

Theo ông Cao Lương Ngọc, Chủ tịch UBND phường Nghi Sơn, đến nay, 8 dự án đã thành lập hội đồng GPMB và đang triển khai đồng bộ, nhiều vướng mắc lớn đã được tháo gỡ. Công tác GPMB năm 2025 của phường vượt xa chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Địa phương đã thực hiện đo đạc, kiểm kê 31,77ha, đạt 335,7% kế hoạch; phê duyệt phương án bồi thường đối với 19,27ha, đạt 203,59% kế hoạch; chi trả bồi thường hơn 18ha, đạt 193%.

Nhiều dự án trọng điểm đã được tập trung xử lý các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ. Điển hình như tuyến đường bộ ven biển kết nối đường tỉnh 513 với khu bến cảng phía Nam có chiều dài 2,7km, diện tích GPMB 13,4ha, ảnh hưởng 38 hộ dân. Sau khi tiếp nhận, UBND phường đã thành lập hội đồng bồi thường, hoàn thành kiểm kê, xác định nguồn gốc đất, lập phương án và bàn giao 7,72ha cho đơn vị thi công. Hiện tuyến đã thi công đắp đất nền K95, khoan cọc nhồi và triển khai các mố cầu. Phần diện tích còn lại 5,68ha dự kiến chi trả xong trong tháng 12/2025.

Đối với Dự án Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2, UBND phường đã phê duyệt phương án bồi thường 22,92ha, trong đó 21,94ha đã được chi trả và bàn giao. Phần còn lại 0,98ha của 3 hộ dân chưa đồng thuận dù đã được vận động, giải thích nhiều lần. UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và phường dự kiến hoàn thành dứt điểm trước 30/12/2025. Với dự án xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV KKTNS, phường đã chi trả cho 18/21 hộ, bàn giao mặt bằng 26/31 vị trí móng cột và 9/13 vị trí gia cường, tạo điều kiện để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Đối với dự án nạo vét tuyến luồng phục vụ Cảng Quốc tế Nghi Sơn, tổng diện tích thu hồi là 12,37ha, liên quan 226 hộ dân. UBND phường đã phê duyệt phương án bồi thường 10,52ha, tổ chức chi trả và bàn giao được 9,73ha. Diện tích còn lại 0,79ha đang được phường vận động và kiên quyết hoàn thành chi trả trước 30/12/2025.

Theo đại diện UBND phường Nghi Sơn, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mang lại tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, xử lý hồ sơ, rút ngắn quy trình và tạo chủ động cho cấp phường. Tuy nhiên, thực tiễn cũng phát sinh không ít thách thức. Một số dự án đi qua nhiều phường như Hải Bình, Trúc Lâm, Đào Duy Từ... nhưng tiến độ GPMB không đồng đều. Việc bố trí tái định cư lại nằm ở địa bàn phường khác nên thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận chậm trễ, kéo theo tiến độ GPMB dự án bị ảnh hưởng.

Cùng với đó là sự thay đổi về chính sách bồi thường, GPMB sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, nhất là cơ chế hỗ trợ đối với đất vườn, ao liền thửa đất ở cũng đang đặt địa phương vào tình thế khó. Theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP quy định UBND cấp xã được quyết định các khoản “hỗ trợ khác” khi GPMB. Tuy nhiên, việc thực hiện cơ chế “hỗ trợ khác” chưa có tiền lệ và khung thống nhất, dẫn tới những lo ngại trong việc đề xuất ban hành chính sách.

Cùng với đó, Nghi Sơn cũng là một trong những địa phương có nhiều dự án lớn nhưng nhân lực GPMB thiếu nghiêm trọng. Phường hiện chỉ có 7 công chức tại bộ phận kinh tế - hạ tầng - đô thị, trong khi “gánh” nhiệm vụ quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực, từ đất đai, xây dựng, môi trường, quy hoạch, cấp giấy chứng nhận, xử lý tranh chấp... Nhiệm vụ chồng chéo khiến cán bộ khó theo kịp tiến độ GPMB các dự án lớn.

Theo đại diện lãnh đạo UBND phường Nghi Sơn, cùng với đề xuất một số giải pháp cấp thiết như bổ sung biên chế trong lĩnh vực GPMB và đất đai, hoàn thiện cơ chế phối hợp tái định cư liên xã với sự điều phối chung của cấp tỉnh; địa phương cũng đề xuất tỉnh ban hành khung mức hỗ trợ thống nhất đối với đất nông nghiệp, đất vườn, ao, tài sản, hoa màu... để có cơ sở thực hiện đồng bộ chính sách GPMB; đồng thời, hỗ trợ xây dựng khu tái định cư, tạo quỹ đất phục vụ GPMB, nhanh chóng số hóa thủ tục đất đai làm cơ sở để công tác GPMB được thực hiện thuận lợi.

Bài và ảnh: Tùng Lâm