Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bên cạnh các hoạt động tạo thuận lợi thương mại, Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng cấm. Thông qua đó góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế của địa bàn quản lý.

Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn trao đổi, nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hải quan trên địa bàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và vùng phụ cận, chủ yếu là khu vực cửa khẩu cảng biển với nhiều loại hình kho, bãi, cảng. Trong đó có 8 khu vực bến cảng, 3 kho ngoại quan, 1 cửa hàng miễn thuế, 2 khu neo đậu chuyển tải, 1 bến phao SPM chuyên dùng tiếp nhận dầu thô... Với địa bàn quản lý rộng, dàn trải, lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn, do vậy mỗi năm số thu ngân sách của đơn vị chiếm phần lớn trong nguồn thu ngân sách của Chi cục Hải quan khu vực X.

Đội trưởng Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn Lê Anh Tuấn cho biết: "Nhìn chung, nhóm hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục hải quan qua cảng biển Nghi Sơn ổn định, không có nhiều phát sinh mới. Các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý hầu hết chấp hành tốt pháp luật hải quan. Tuy nhiên, nguy cơ diễn ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng cấm trên địa bàn quản lý luôn tiềm ẩn yếu tố rủi ro. Đặc biệt, sự phát triển của khoa học, công nghệ kéo theo nguy cơ tiềm ẩn các hành vi vi phạm diễn ra trên không gian mạng nên việc xác minh, truy tìm, xử lý gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, số lượng phương tiện vận tải xuất nhập cảnh ngày càng tăng. Trong khi cơ quan hải quan với lực lượng biên chế hạn hẹp phải nỗ lực để giải quyết “thách thức kép”, vừa đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi thương mại vừa tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đây thực sự là thách thức của đơn vị trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng cấm".

Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng biển Nghi Sơn. Thông qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về tác hại của hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng để doanh nghiệp không tham gia hoặc tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu... Đơn vị cũng chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, quyết tâm không để hàng lậu, hàng cấm lọt qua cửa khẩu.

Bên cạnh giải pháp phòng ngừa, Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch, phân công cụ thể rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ địa bàn, rõ tiến độ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó tăng cường thu thập thông tin, xác định địa bàn có nguy cơ xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, để từ đó chủ động huy động lực lượng đấu tranh, ngăn chặn. Thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ hải quan, thông quan, giải phóng hàng hóa theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, tồn đọng hàng hóa tại cửa khẩu. Quán triệt, chỉ đạo công chức được phân công làm công tác kiểm tra, giám sát tại các cảng tổng hợp, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế áp dụng đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, kiểm soát chặt chẽ các tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm như mặt hàng cấm, hàng có giá trị lớn, thuế suất cao, hàng xuất nhập khẩu có điều kiện... Đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, người, phương tiện xuất nhập cảnh, tập trung vào các loại hình như: Gia công, sản xuất xuất khẩu, đầu tư miễn thuế, vận chuyển độc lập, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh và kho ngoại quan.

Cùng với đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và hàng cấm. Công tác phối hợp được tập trung vào nắm bắt, chia sẻ thông tin, diễn biến tình hình địa bàn, đối tượng và huy động lực lượng, tổ chức phương án đấu tranh, ngăn chặn.

Từ đầu năm đến nay, Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã tập trung đấu tranh với hàng hóa giả mạo nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, tem, nhãn, bao bì hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa nước ngoài gắn nhãn “Made in VietNam” trên địa bàn hoạt động hải quan. Tăng cường đấu tranh, kiểm soát về hoạt động tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới; đấu tranh ngăn chặn, phát hiện và xử lý động vật, sản phẩm động vật nhập lậu; kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu mặt hàng vàng...

Đội trưởng Lê Anh Tuấn cho biết thêm: "Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong 10 tháng năm 2025 Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 3 vụ với trên 17 triệu đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu là vi phạm về thời hạn làm thủ tục hải quan, khai báo sai xuất xứ hàng hóa... Thông qua công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng cấm, góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế của địa bàn quản lý".

Bài và ảnh: Đồng Thành