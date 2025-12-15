“Chìa khóa” thu hút đầu tư

Năm 2025 đang khép lại với nhiều biến động, song Thanh Hóa vẫn trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư khi liên tiếp ghi dấu về tiến độ triển khai những dự án quy mô lớn, tạo kỳ vọng mới cho giai đoạn tăng tốc 2026-2030.

Sản xuất cấu kiện thép tại Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn.

Chưa đầy 1 năm sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, tháng 10/2025 Khu công nghiệp WHA Smart Technology - Thanh Hóa đã hoàn thành toàn bộ thủ tục và chính thức khởi công. Dự án được đánh giá có khả năng thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư thứ cấp trên các lĩnh vực điện tử, linh kiện ô tô, năng lượng sạch, vật liệu mới...

Đại diện Tập đoàn WHA nhìn nhận: Khu vực phía Bắc Việt Nam đang chuyển động mạnh trong ngành điện tử, điện - điện tử, mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho Thanh Hóa. “Đội ngũ kinh doanh của chúng tôi đã nhận được những tín hiệu tích cực từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và cả một số nhà đầu tư châu Âu. Đây chính là động lực để WHA đẩy nhanh tiến độ dự án”, ông Pajongwit Pongsivapai, Tổng Giám đốc WHA Industrial Development Public Co., chia sẻ.

Khu Công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa (giai đoạn 1) - dự án của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) với tổng vốn hơn 2.917 tỷ đồng cũng đang gấp rút công tác giải phóng mặt bằng để khởi công vào quý I/2026. Ông Kenta Kawanabe, Tổng Giám đốc các Khu Công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam, khẳng định: "Chúng tôi hoàn toàn yên tâm và rất tin tưởng khi lựa chọn Thanh Hóa để đầu tư dự án. Trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư có một số vướng mắc, nhưng chúng tôi đã được tỉnh và các sở, ngành của Thanh Hóa hỗ trợ tháo gỡ kịp thời. Sự cầu thị, tích cực của tỉnh khiến chúng tôi được tiếp thêm động lực thúc đẩy quá trình đầu tư và triển khai sớm các giai đoạn tiếp theo".

Từ đầu năm đến nay, Thanh Hóa thu hút 119 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 13 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký lần lượt là 18.110 tỷ đồng và 437,5 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ. Tỉnh cũng điều chỉnh tăng vốn cho 9 dự án FDI với mức tăng 160,7 triệu USD. Lũy kế đến nay, Thanh Hóa đã có 180 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 15,6 tỷ USD, xếp thứ 8 cả nước về thu hút FDI. Con số này cho thấy vị thế của tỉnh đang được định hình rõ rệt; đồng thời khẳng định chiến lược thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đã phát huy hiệu quả.

Trong năm 2025, cùng với gặp gỡ, xúc tiến nguồn vốn từ các nhà đầu tư, tập đoàn lớn trong nước, Thanh Hóa đã chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, nâng tầm ngoại giao kinh tế. Tỉnh đã tiếp đón và làm việc với nhiều đoàn cấp cao như TP Seongnam (Hàn Quốc), tỉnh Niigata (Nhật Bản), Đại sứ quán Nhật Bản, Australia, Thụy Sỹ... Đồng thời tổ chức và tham gia các đoàn công tác liên ngành đến Liên bang Nga, Kuwait, Thụy Sỹ để mở rộng hợp tác, quảng bá tiềm năng. Việc tham gia các diễn đàn đa phương, nhất là các chương trình kết nối doanh nghiệp với Nhật Bản, châu Âu, đã giúp Thanh Hóa tiếp cận trực tiếp các tập đoàn công nghiệp, năng lượng, công nghệ cao - những đối tượng mục tiêu trong thu hút đầu tư của tỉnh.

Trong năm nay, bên cạnh các dự án mới được đưa vào vận hành như Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn (giai đoạn 1); Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial, Khu nghỉ dưỡng Lamori, hàng loạt dự án mới cũng đã được khởi động, như: Dự án Khu dịch vụ thương mại và cáp treo thuộc Quần thể khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên; Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn; Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam... Những dự án này không chỉ tạo sức bật mới về công nghiệp, du lịch, dịch vụ mà còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư theo hướng hiện đại, cạnh tranh và minh bạch hơn.

Thi công khu vực bồn chứa thành phẩm, Dự án số 1 - Nhà máy Đức Giang Nghi Sơn.

Bước sang năm 2026, Thanh Hóa tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, với tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn dự kiến đạt khoảng 168.000 tỷ đồng. Cùng với các trụ cột truyền thống như công nghiệp nặng, lọc hóa dầu, sản xuất - chế biến, tỉnh sẽ tìm kiếm thêm động lực mới từ công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics, dịch vụ chất lượng cao. Dự kiến năm 2026, Thanh Hóa sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô cấp tỉnh, thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước trên nhiều lĩnh vực.

Theo Sở Ngoại vụ, giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa kỳ vọng thiết lập mới quan hệ hợp tác với 2 - 3 địa phương nước ngoài, tập trung vào các khu vực chiến lược như Đông Bắc Á, Trung Đông, Liên minh châu Âu, Bắc Mỹ và châu Úc. Tỉnh cũng sẽ chủ động đăng cai các sự kiện đối ngoại tầm quốc gia, tăng cường kết nối với truyền thông quốc tế để quảng bá hình ảnh, tạo dựng niềm tin với cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.

Trọng tâm thu hút đầu tư của Thanh Hóa trong giai đoạn mới sẽ chuyển từ thu hút số lượng sang thu hút bằng chất lượng, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, tài chính - logistics, đổi mới sáng tạo, cũng như hợp tác đào tạo nhân lực và phát triển thị trường lao động nước ngoài. Đây là hướng đi phù hợp với mục tiêu chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, thúc đẩy lộ trình nâng cao vị thế của tỉnh trên bản đồ khu vực và cả nước.

Bài và ảnh: Tùng Lâm