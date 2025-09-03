Kể chuyện hay khi phỏng vấn xin việc giúp tăng cơ hội trúng tuyển

Bạn từng rời khỏi phòng phỏng vấn xin việc với cảm giác “Mình làm tốt rồi” nhưng kết quả lại là trượt vỏ chuối?

Dù có đủ kinh nghiệm, kỹ năng, thậm chí hồ sơ đẹp, bạn vẫn không lọt vào mắt xanh nhà tuyển dụng, tại sao? Câu trả lời có thể không nằm ở năng lực mà ở cách bạn kể câu chuyện của chính mình.

Vì sao một câu chuyện lại quan trọng trong buổi phỏng vấn xin việc?

Khi phỏng vấn các vị trí trên thông tin tuyển dụng việc làm, nhà tuyển dụng không chỉ tìm người có năng lực, mà còn tìm người có khả năng truyền tải năng lực ấy một cách thuyết phục. Đó là lý do vì sao một câu chuyện – dù ngắn thôi – lại có sức nặng hơn rất nhiều so với những câu trả lời liệt kê.

Một câu chuyện hay giúp bạn minh họa rõ ràng kỹ năng, tư duy và giá trị cá nhân thông qua hành động cụ thể. Câu chuyện đó sẽ làm sống động năng lực của bạn và tạo cảm xúc kết nối với người phỏng vấn, điều mà số liệu hay thành tích khô khan khó có thể làm được.

Nói cách khác, nếu hồ sơ của bạn là “lý lịch” thì câu chuyện chính là “chứng minh thư” giúp nhà tuyển dụng nhận ra bạn không chỉ phù hợp với công việc mà còn xứng đáng đồng hành lâu dài.

Kể chuyện sao cho đúng? Hãy dùng công thức STAR

Bạn không cần phải là người kể chuyện giỏi bẩm sinh, chỉ cần bạn biết đến công thức STAR – một trong những cách đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để trình bày câu chuyện của mình một cách mạch lạc và ấn tượng.

STAR là viết tắt của:

. S – Situation (Tình huống): Bối cảnh bạn đang đối mặt;

. T – Task (Nhiệm vụ):Vai trò hoặc trách nhiệm của bạn trong tình huống đó;

. A – Action (Hành động): Những gì bạn đã làm để giải quyết vấn đề;

. R – Result (Kết quả):Kết quả cuối cùng là gì, tốt nhất có thể đo lường được.

Ví dụ: “Trong một chiến dịch marketing gần đây (Situation), em được giao nhiệm vụ phụ trách nội dung mạng xã hội để tăng mức độ nhận diện sản phẩm mới (Task). Em đã lên kế hoạch nội dung chi tiết, thử A/B testing để chọn thông điệp hiệu quả nhất và làm việc sát với nhóm thiết kế để đảm bảo hình ảnh đồng bộ (Action). Kết quả, lượng tương tác tăng gấp 3 chỉ trong 2 tuần, fanpage cũng có thêm hơn 2.000 lượt theo dõi mới (Result).”

Nhờ công thức STAR, bạn không chỉ kể được một câu chuyện mạch lạc, logic mà còn cho nhà tuyển dụng thấy rõ bạn giải quyết vấn đề ra sao, tư duy thế nào và đóng góp được gì. Đây chính là điều họ thực sự quan tâm.

Mẹo giúp kể chuyện hay hơn trong buổi phỏng vấn

Để kể được một câu chuyện thật sự “ghi điểm” trong mắt nhà tuyển dụng trong buổi phỏng vấn xin việc, bạn không chỉ cần nội dung hay mà còn phải biết cách kể cho cuốn. Dưới đây là vài lưu ý nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích:

. Chọn đúng câu chuyện: Hãy ưu tiên những tình huống liên quan trực tiếp đến công việc bạn đang ứng tuyển, thể hiện rõ kỹ năng hoặc thái độ mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm.

. Tránh lan man, kể vòng vo: Dù câu chuyện có hay đến mấy, nếu bạn kể quá dài hoặc lạc đề, người nghe cũng dễ bị “đuối”. Hãy đi thẳng vào trọng tâm và giữ cho mạch kể súc tích, rõ ràng.

. Đừng chỉ kể việc, hãy kể cách bạn tạo ra giá trị:Nhà tuyển dụng không chỉ muốn biết bạn đã làm gì mà còn muốn hiểu vì sao điều đó quan trọng và nó giúp ích gì cho tổ chức.

. Giữ giọng điệu chân thật:Một câu chuyện trung thực, có cả khó khăn lẫn bài học rút ra, luôn tạo cảm giác đáng tin hơn là những thành tích quá hoàn hảo.

. Luyện tập trước: Kể ra một câu chuyện mượt mà không phải lúc nào cũng làm được ngay. Bạn có thể tập trước gương hoặc kể thử cho bạn bè để điều chỉnh cách diễn đạt.

Kể chuyện trong phỏng vấn không phải là “diễn” cho hay mà là chia sẻ một cách thông minh và chân thật về những gì bạn đã trải qua, đã học được và có thể đóng góp. Khi bạn biết cách kể đúng câu chuyện, đúng lúc và đúng cách, bạn không chỉ đang nói về bản thân mình mà còn đang cho nhà tuyển dụng thấy lý do vì sao bạn xứng đáng có mặt trong đội ngũ của họ.

Vì vậy, trước khi bước vào buổi phỏng vấn xin việc tiếp theo, hãy dành chút thời gian chọn ra vài câu chuyện đắt giá của riêng bạn. Và nhớ, bạn không cần là người giỏi nói, chỉ cần là người biết kể chuyện thật lòng, có điểm nhấn và mang lại giá trị, thế là đủ để tạo nên sự khác biệt rồi.

Trang Trần (QT)