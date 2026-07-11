Karate Thanh Hóa toả sáng tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026

Các võ sĩ trẻ Thanh Hóa đã thi đấu ấn tượng trong màu áo đội tuyển Karate Việt Nam tại Giải vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13, năm 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 12/7 tại tỉnh Ninh Bình, khi xuất sắc giành 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

Ban Tổ chức trao quà lưu niệm cho đại diện Ban Trọng tài quốc tế và các quốc gia. Ảnh: Báo Nhân Dân

Giải vô địch Karate Đông Nam Á 2026 quy tụ gần 700 quan chức, trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên đến từ 11 quốc gia trong khu vực, gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Brunei, Lào, Campuchia, Timor Leste và Singapore. Đây là giải đấu quốc tế có chất lượng chuyên môn cao thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Karate châu Á; đồng thời là dịp để các quốc gia đánh giá lực lượng, chuẩn bị cho các đấu trường lớn trong thời gian tới.

Đội tuyển karate Thanh Hóa có 5 vận động viên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia tham dự các nội dung thuộc hệ Cadet (thiếu niên), Junior (trẻ) và U21, tất cả đều mang về thành tích.

Cặp song sinh Huyền Trang và Thuỳ Trang của Karate Thanh Hóa giành 2 HCV cho Karate Việt Nam.

Nổi bật nhất là cặp chị em sinh đôi Phạm Huyền Trang và Phạm Thùy Trang khi cùng thi đấu xuất sắc để mang về 2 HCV ở hệ Cadet (thiếu niên). Bộ đôi này là niềm hy vọng của karate xứ Thanh ở các giải trẻ quốc gia và đã tiếp tục khẳng định năng lực khi bước ra đấu trường khu vực.

Bên cạnh đó, Đỗ Viết Thành (hạng cân 63kg - hệ Cadet) giành HCB, còn Bùi Thị Thùy Trang (hạng trên 68kg - hệ U21) và Nguyễn Thị Mai Chi (hạng 54kg - hệ Junior) cùng giành HCĐ.

Bùi Thị Thuỳ Trang (thứ 2 từ phải sang trái) giành HCĐ. Ảnh: BTC

Việc cả 5 vận động viên Thanh Hóa đều bước lên bục nhận huy chương cho thấy chất lượng đào tạo trẻ của karate xứ Thanh đang phát huy hiệu quả.

Thành tích tại giải đấu khu vực không chỉ là sự ghi nhận cho quá trình tập luyện của các vận động viên mà còn tạo thêm động lực để các võ sĩ trẻ tiếp tục hướng tới những sân chơi quốc tế lớn hơn.

Huấn luyện viên Mai Xuân Lượng chính thức đạt chuẩn trọng tài châu Á ở cả hai nội dung Kata và Kumite.

Bên cạnh thành tích của các vận động viên, Karate Thanh Hóa còn đón thêm tin vui về công tác chuyên môn. Trong khuôn khổ giải đấu, huấn luyện viên của đội tuyển Karate Thanh Hóa Mai Xuân Lượng đã vượt qua các nội dung kiểm tra và chính thức đạt chuẩn trọng tài châu Á ở cả hai nội dung Kata và Kumite.

Hoàng Sơn