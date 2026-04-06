Judo Thanh Hóa giành 11 huy chương, khẳng định bước tiến từ lực lượng trẻ

Hoàng Sơn
(Baothanhhoa.vn) - Sau những ngày tranh tài sôi nổi tại Giải vô địch các CLB Judo quốc gia năm 2026 diễn ra tại TP Cần Thơ, đội tuyển Judo Thanh Hóa đã thi đấu nỗ lực, giành tổng cộng 11 huy chương, gồm 2 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ, qua đó bám sát tốp 3 toàn đoàn.

Sau những ngày tranh tài sôi nổi tại Giải vô địch các CLB Judo quốc gia năm 2026 diễn ra tại TP Cần Thơ, đội tuyển Judo Thanh Hóa đã thi đấu nỗ lực, giành tổng cộng 11 huy chương, gồm 2 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ, qua đó bám sát tốp 3 toàn đoàn.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn.

Ban Tổ chức đã trao các danh hiệu Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn lần lượt cho các đơn vị TP Hồ Chí Minh 1, TP Cần Thơ 1 và Quân khu 7.

Giải đấu do Liên đoàn Judo Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức, quy tụ hơn 500 HLV, VĐV đến từ 17 CLB trên toàn quốc, tranh tài ở 30 bộ huy chương với các nội dung đối kháng và quyền.

HLV trưởng Bùi Thị Hòa chúc mừng các VĐV Judo Thanh Hóa giành HCV ở giải năm nay.

Tại giải năm nay, các VĐV Thanh Hóa đã để lại nhiều dấu ấn, đặc biệt ở những nội dung thế mạnh. Hai tấm HCV của đội tuyển thuộc về Lê Thị Phương Huế (hạng cân 57kg nữ) và cặp đôi Đinh Huy Hoàng - A Lếm ở nội dung quyền biểu diễn đôi nam Kodokan Goshin Jutsu.

Bên cạnh đó, đội tuyển còn giành 4 HCB nhờ công của các VĐV Cao Thị Hậu (40kg nữ), Trương Thị Thảo (44kg nữ), Lê Ngọc Oánh (48kg nữ) và Nguyễn Văn Nam (60kg nam).

Ở các nội dung còn lại, các võ sĩ Thanh Hóa thi đấu kiên cường để mang về 5 HCĐ, gồm Mai Thị Tâm (63kg nữ), Lý Thị Thùy Linh (78kg nữ), Ngô Thành Đạt (73kg nam), Phạm Như Hiến (81kg nam) và cặp đôi Nguyễn Văn Thành - Trần Chí Hưng (Juno Kata nam).

Đội tuyển Judo Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 đầy ấn tượng.

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, HLV trưởng Bùi Thị Hòa cho biết: “Năm nay toàn đội thi đấu rất xuất sắc. Các VĐV tham gia đều là những gương mặt trẻ tiềm năng của Judo Thanh Hóa, đã thi đấu tự tin, vượt qua nhiều đối thủ mạnh là những VĐV giàu kinh nghiệm.”

Kết quả trên cho thấy sự tiến bộ đáng ghi nhận của Judo Thanh Hóa khi tại giải năm 2025, đội tuyển không giành được HCV. Việc trở lại với 2 tấm HCV ở mùa giải năm nay là tín hiệu tích cực, phản ánh hiệu quả của quá trình tái thiết lực lượng.

Hiện tại, Judo Thanh Hóa đang trong giai đoạn trẻ hóa, tập trung phát triển các VĐV kế cận nhằm tạo nền tảng lâu dài. Trong bối cảnh đó, việc võ sĩ chủ lực Hoàng Thị Tình chia tay thi đấu đỉnh cao để dần chuyển sang công tác huấn luyện phần nào ảnh hưởng đến thành tích chung, nhưng cũng mở ra cơ hội cho lớp trẻ khẳng định mình.

Theo đánh giá của ban chuyên môn, giải đấu là dịp quan trọng để các đơn vị rà soát lực lượng, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Với những gì đã thể hiện, Judo Thanh Hóa hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian tới.

