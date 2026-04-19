Italy kêu gọi EU xem xét nối lại nhập khẩu năng lượng từ Nga

Eo biển Hormuz liên tục gián đoạn, giá năng lượng biến động mạnh đặt châu Âu trước sức ép lớn về nguồn cung, trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini đã kêu gọi Liên minh châu Âu xem xét nối lại nhập khẩu dầu khí từ Nga nhằm bảo đảm ổn định kinh tế và an ninh năng lượng.

Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini phát biểu tại một cuộc vận động ở Milan ngày 18/4/2026. Ảnh: Emanuele Cremaschi/Getty Images.

Phát biểu tại một sự kiện ở Milan ngày 18/4, ông Salvini – lãnh đạo đảng Lega cho rằng các chính sách hiện nay của EU, bao gồm các quy định tài khóa trong Hiệp ước Ổn định và Tăng trưởng cũng như lộ trình chuyển đổi năng lượng, đang tạo thêm sức ép đối với nền kinh tế. Theo ông, EU cần có cách tiếp cận linh hoạt hơn, trong đó xem xét dỡ bỏ các hạn chế đối với nguồn cung năng lượng từ Nga và ưu tiên sử dụng nguồn lực để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Ông Salvini nhấn mạnh bối cảnh hiện nay, khi tình hình tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, đã làm gia tăng áp lực đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Đặc biệt, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz – tuyến trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu bị gián đoạn, góp phần đẩy giá dầu tăng mạnh kể từ tháng 2.

EU thông qua lộ trình chấm dứt nhập khẩu khí đốt qua đường ống từ Nga vào năm 2027. Ảnh tư liệu.

Theo Phó Thủ tướng Italy, việc duy trì các hạn chế đối với năng lượng Nga trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị thu hẹp có thể gây tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống tại châu Âu. Ông cho rằng EU nên tham khảo cách tiếp cận của Mỹ, khi Washington gần đây đã có động thái nới lỏng một số quy định liên quan đến giao dịch dầu Nga, nhằm giảm áp lực thị trường.

Ông Salvini cũng cảnh báo rằng nếu không có các điều chỉnh kịp thời, châu Âu có thể đối mặt với nguy cơ gián đoạn hoạt động của các lĩnh vực thiết yếu, từ công nghiệp đến dịch vụ công. Do đó, việc đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm cả khả năng nối lại nhập khẩu từ Nga, cần được xem xét trên cơ sở thực tiễn.

Trước đó, EU đã thông qua lộ trình chấm dứt nhập khẩu khí đốt qua đường ống từ Nga vào năm 2027, bất chấp sự phản đối của một số quốc gia thành viên. Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho rằng quyết định này chưa phù hợp với các nguyên tắc chung của EU, trong khi Hungary cũng đã có các bước đi pháp lý liên quan.

Giới quan sát nhận định, đề xuất của Phó Thủ tướng Matteo Salvini phản ánh những khác biệt trong nội bộ EU về cách thức cân bằng giữa mục tiêu an ninh năng lượng, ổn định kinh tế và định hướng chính sách dài hạn.

Thanh Hằng

Nguồn: RT.