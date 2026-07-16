Israel và Lebanon tiến gần hơn tới giải quyết bất đồng

Vòng đàm phán mới giữa Israel và Lebanon vừa diễn ra tại thủ đô Rome của Italy đã kết thúc với những tín hiệu tích cực, khi hai bên đạt được một số tiến triển trong nỗ lực thu hẹp bất đồng về các vấn đề an ninh dọc khu vực biên giới.

Một khu vực ở miền Nam Liban bị tấn công. Ảnh: CCTV.

Một quan chức Israel đánh giá cuộc đàm phán ngày 15/7 đã diễn ra “suôn sẻ”. Trong khi đó, các nguồn tin từ Lebanon cho biết hai bên đã đạt được đồng thuận bước đầu về việc thiết lập hai “khu vực thí điểm”, trong đó một khu vực nằm tại vùng hiện do Israel kiểm soát và khu vực còn lại tiếp giáp nơi quân đội Israel đang triển khai lực lượng. Theo kế hoạch được thảo luận trước đó, hai khu vực này sẽ là điểm khởi đầu để từng bước thúc đẩy tiến trình rút quân của Israel, điều chỉnh việc triển khai lực lượng và thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin.

Tuy nhiên, phía Israel cho rằng trước khi triển khai giai đoạn đầu của kế hoạch tại các khu vực thí điểm, hai bên vẫn cần hoàn tất thêm các công tác chuẩn bị và đạt được những thỏa thuận bổ sung. Các nội dung này dự kiến sẽ được tiếp tục đàm phán và hoàn thiện trong vài ngày tới.

Nguồn tin cũng cho biết Israel đề xuất cơ chế giám sát quá trình giải giáp tại các khu vực thí điểm sẽ do một ủy ban kiểm chứng gồm Israel, Mỹ và một bên thứ ba đảm nhiệm, không có sự tham gia của Pháp và Liên hợp quốc.

Đến nay, Chính phủ Israel vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về kết quả của vòng đàm phán tại Rome.

Các cuộc tiếp xúc giữa Israel và Lebanon được nối lại trong bối cảnh Mỹ tiếp tục đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn, giảm căng thẳng tại khu vực biên giới và tạo nền tảng cho một giải pháp ổn định lâu dài.

Bộ trưởng Môi trường Lebanon Tamara El Zein. Ảnh: CCTV.

Trong khi đó trên thực địa, giao tranh giữa Israel và Lebanon vẫn chưa chấm dứt. Bộ trưởng Môi trường Lebanon Tamara El Zein cùng ngày cho biết, riêng thiệt hại về môi trường do xung đột gây ra ở nước này đã vượt quá 512 triệu USD, với hơn 7.000 ha rừng và đất rừng ở miền Nam bị cháy kể từ năm 2023. Theo Bộ trưởng El Zein, thiệt hại về môi trường là một phần trong tổng thiệt hại trực tiếp do xung đột gây ra, ước tính có thể lên tới 11 tỷ USD.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters