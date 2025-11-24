Hamas kêu gọi ngăn chặn Israel liên tục vi phạm và phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn

Phái đoàn lãnh đạo của Hamas vừa có cuộc hội đàm với phái đoàn Ai Cập tại thủ đô Cairo, thảo luận về tình hình Dải Gaza, tiến triển của lệnh ngừng bắn, và các sắp xếp cho giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn. Trong cuộc gặp đại diện Hamas cũng kêu gọi thiết lập một cơ chế giám sát thực thi lệnh ngừng bắn với Israel.

Phái đoàn Hamas do quan chức cấp cao Khalil al-Hayya dẫn đầu. Ảnh AP

Phái đoàn Hamas do Chủ tịch Hội đồng Tham vấn Hamas Mohammed Darwish dẫn đầu, cùng nhiều thành viên cấp cao khác của Hamas tham dự. Phía Ai Cập do Giám đốc Cơ quan Tình báo Tổng hợp Ai Cập Hassan Rashad dẫn đầu.

Phái đoàn Hamas tái khẳng định cam kết của Hamas trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một tại Gaza, đồng thời nhấn mạnh phải ngăn chặn việc Israel liên tục vi phạm thỏa thuận. Hamas cho rằng các bên trung gian và Mỹ cần chủ trì xây dựng một cơ chế rõ ràng và cụ thể, cho phép thông báo mọi hành vi vi phạm tới bên trung gian để bên này có thể thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn ngay lập tức, đồng thời tránh tình trạng hành động đơn phương làm leo thang căng thẳng và phá vỡ thỏa thuận.

Một ngôi nhà đang bốc cháy do cuộc không kích của Israel ở Thành phố Gaza, ngày 22 tháng 11 năm 2025. Ảnh: AFP

Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một có hiệu lực từ ngày 10/10, Israel nhiều lần tiến hành tấn công với lý do Hamas vi phạm thỏa thuận, trong khi Hamas phủ nhận. Ngày 22/11, Israel lại tiến hành không kích tại nhiều khu vực ở Dải Gaza, khiến hàng trăm người thương vong. Hamas lên án hành động này, đồng thời cáo buộc Israel “có kế hoạch” vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tuyên bố cũng cho biết phái đoàn Hamas đã thảo luận với phía Ai Cập về việc sớm giải quyết vấn đề liên quan đến nhóm chiến binh Hamas còn lại tại Rafah thông qua các bên trung gian và các bên hữu quan. Hamas cho hay họ đã mất liên lạc với những tay súng này, những người đang ẩn náu trong các đường hầm tại thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza.

Theo các báo cáo trước đó của truyền thông Ai Cập, Cairo đã đề xuất rằng các tay súng Hamas còn lại tại Rafah sẽ giao nộp vũ khí cho phía Ai Cập và khai báo vị trí cụ thể của các đường hầm để phá dỡ; đổi lại, Israel sẽ cho phép họ rời đi an toàn. Tuy nhiên, Israel đã từ chối.

Israel và Hamas đã nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn được ký kết cách đây hơn sáu tuần. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel cũng kêu gọi các nhà trung gian “yêu cầu Hamas thực hiện nghĩa vụ của mình trong lệnh ngừng bắn” bằng cách trả tự do cho ba con tin đã chết còn lại và hoàn tất việc giải trừ vũ khí.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt năm thành viên cấp cao của Hamas vào ngày 23/11 sau khi một chiến binh được cử vào lãnh thổ Gaza do Israel kiểm soát để tấn công binh lính Israel tại đó. Ông Netanyahu nói rõ ưu tiên hàng đầu hiện nay của Israel là ngăn chặn Hamas khôi phục hoạt động tại Gaza và rằng nước này “hoàn toàn độc lập” trong các quyết định liên quan đến vấn đề an ninh.

Trong khi đó, các cơ quan y tế địa phương cho biết trong ngày 23/11, các cuộc không kích của Israel vào Gaza đã giết chết ít nhất 20 người và làm bị thương hơn 80 người.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, AP