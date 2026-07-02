Israel sẽ duy trì hiện diện quân sự vô thời hạn tại Gaza, Lebanon và Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố nước này sẽ tiếp tục duy trì lực lượng quân sự tại các khu vực do quân đội Israel kiểm soát ở Dải Gaza, miền Nam Lebanon và một số khu vực tại Syria trong thời gian không xác định. Theo ông, đây là một phần trong chính sách nhằm bảo vệ an ninh biên giới của Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz. Ảnh: RT

Phát biểu ngày 1/7 tại lễ tưởng niệm các binh sĩ thiệt mạng trong cuộc chiến Liban năm 2006, ông Katz khẳng định Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ không rút khỏi miền Nam Lebanon cho đến khi lực lượng Hezbollah bị giải giáp. Bộ trưởng Katz cho biết chính sách của Israel về bảo vệ biên giới là rõ ràng và quân đội sẽ tiếp tục hiện diện tại các “vùng an ninh” ở Lebanon, Syria và Dải Gaza trong thời hạn không giới hạn.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng nhắc lại cảnh báo đối với Iran, tuyên bố Tehran sẽ phải đối mặt với phản ứng quân sự mạnh nếu tiến hành các hành động trả đũa liên quan đến chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Benjamin Netanyahu gần đây khẳng định Israel sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu bảo đảm an ninh trước Iran và các lực lượng đồng minh của Tehran.

Israel sẽ duy trì hiện diện quân sự vô thời hạn tại Gaza, Lebanon và Syria. Ảnh: The Washington Post.

Phát biểu của ông Katz được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Chính phủ Lebanon ký một khuôn khổ thỏa thuận do Mỹ làm trung gian với Israel nhằm chấm dứt nhiều tháng giao tranh dọc khu vực biên giới. Tuy nhiên, Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận này, cho rằng văn kiện có thể tạo điều kiện để Israel tiếp tục các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Lebanon. Thỏa thuận cũng đã làm bùng phát các cuộc biểu tình tại thủ đô Beirut.

Theo Bộ Y tế Lebanon và Liên hợp quốc, các cuộc không kích và hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon trong những tháng gần đây đã khiến gần 4.300 người thiệt mạng và khoảng một triệu người phải sơ tán. Trong khi đó, Israel cho biết việc duy trì các khu vực an ninh là cần thiết nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới và bảo đảm an toàn cho người dân nước này.

Lê Hà.

Nguồn: RT, The Jerusalem Post, Bộ Y tế Lebanon và Liên hợp quốc.