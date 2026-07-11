Israel lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ lấp khoảng trống quyền lực sau khi Iran suy yếu

Khi ảnh hưởng của Iran suy giảm, Israel đã bày tỏ lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ đang nổi lên như đối thủ chiến lược mới và tìm cách ngăn Mỹ tăng cường năng lực quân sự cho Ankara.

Thủ tướng Isarel Benjamin Netayahu. Ảnh: Anadolu

Theo The Jerrusalem post, Thủ tướng Isarel Benjamin Netayahu đã nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên kênh truyền hình Channel 14 rằng “khi một cường quốc khu vực suy yếu, một cường quốc khác sẽ trỗi dậy. Nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo Israel tiếp tục trỗi dậy nhanh hơn bất kỳ ai khác.”

Nhà lãnh đạo Israel nhận định năng lực quân sự và mạng lưới các lực lượng đồng minh của Iran đã suy yếu đáng kể sau nhiều năm xung đột, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang mở rộng ảnh hưởng nhanh chóng. Ankara không chỉ củng cố vị thế tại Syria mà còn phát triển mạnh ngành công nghiệp quốc phòng, tăng cường năng lực sản xuất máy bay không người lái, tàu chiến và hướng tới chế tạo máy bay chiến đấu nội địa, đồng thời tìm cách gia tăng vai trò tại Dải Gaza.

Theo ông Netanyahu, việc Mỹ chuyển giao F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ làm thay đổi cán cân sức mạnh tại Trung Đông. Trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ, ông cho rằng chính quyền của Tổng thống Erdogan theo đuổi “tham vọng hiếu chiến” và việc Ankara sở hữu dòng tiêm kích tàng hình hiện đại sẽ làm suy giảm ưu thế quân sự của Israel.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại thể hiện quan điểm cởi mở hơn đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO mới đây, ông Trump dành nhiều lời khen cho Tổng thống Erdogan và cho biết đang xem xét khả năng nối lại thương vụ F-35. Tuy nhiên, sau đó ông khẳng định chưa có quyết định cuối cùng.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ “có tham vọng hiếu chiến” và việc nước này sở hữu máy bay F-35 sẽ “phá vỡ cán cân quyền lực” trong khu vực. Ảnh: AFP.

Việc ông Netanyahu công khai phản đối kế hoạch của Washington là động thái hiếm thấy dưới thời Tổng thống Trump, phản ánh mức độ lo ngại ngày càng lớn của Israel trước sự trỗi dậy của Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh trật tự an ninh khu vực đang thay đổi.

Để tăng cường áp lực lên Washington, Israel đang phối hợp với các nhóm vận động hành lang của Hy Lạp và Síp tại Mỹ, những quốc gia có tranh chấp chủ quyền lâu năm với Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng Đông Địa Trung Hải. Hiện tại, Quốc hội Mỹ vẫn duy trì lệnh cấm bàn giao F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ do nước này từng mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Nhật Lệ

Nguồn: The Jerusalem Post